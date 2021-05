Cubana que llegó en moto acuática a Florida enfrenta deportación

Florida, Estados Unidos.

Luis Manuel Borges, un cubano que en 2020 publicó videos para denunciar abusos en las cárceles de la isla, quiere evitar ahora "una posible deportación" de Estados Unidos de su hermana de crianza Yanet Bitón Santamaría, quien supuestamente arribó a las costas de Florida en una moto acuática.



"La familia de ella me llamó de Cuba el domingo por la noche y me dijo que había salido para acá en una moto acuática", dijo este jueves a Efe Borges, de 43 años.



"Llamé a los guardacostas y casi me lo confirmaron, me dijeron que está bien, pero nada más. Sentí en el teléfono cuando una mujer habló de los que llegaron en los jetskys (motos acuáticas)", añadió.



Ella es Yanet Bitón. La cubana que según su hermano, el exiliado, Luis Manuel Borges, habría escapado de #Cuba por Bahía Honda, Pinar Del Río, en una moto acuática. Está retenida para deportación por guardacostas de EEUU. Junto al @MovDemocracia pide que no la regresen a la isla. pic.twitter.com/P1JvIcXRHK — Rolando Nápoles (@RNapoles) May 13, 2021





Borges, que según afirma cumplió "12 años 7 meses y 17 días" de prisión en Cuba "sancionado por tráfico de personas", denunció que Bitón, su hermana de crianza, es perseguida en Cuba por haber colaborado con él en la denuncia a las prisiones.



El cubano dice poseer 40 horas de grabaciones donde expone mala atención médica, mala alimentación y golpizas a los reclusos.



"Ellos saben que fue ella y mi hermano los que colaboraron con los videos. Ella se hacía cargo de las tarjetas de memoria del teléfono con que grabé el interior de las prisiones", añade.



Según su relato, Bitón, que tiene 32 años, no lograba conseguir trabajo en Cuba por esta razón y decidió marcharse del país.



"Quisiera demostrarle al mundo que si la viran para atrás tendrá muchos problemas allá. Yo puedo explicar que fue ella la que me ayudó a sacar los videos".



De acuerdo con el cubano, Bitón "probablemente" se encuentra en un buque escampavías de la guardia costera estadounidense y podría ser repatriada.



El grupo del exilio cubano Movimiento Democracia, con sede en Miami, emitió un comunicado en el que urge al Gobierno de Estados Unidos "para que no deporten a la balsera Yanet Bitón".



Este grupo afirma que "es la primera vez que alguien usa este vehículo (jetsky) para escapar de la isla".



La organización ofreció una conferencia de prensa este jueves en la que participó Borges, que llegó como balsero a Estados Unidos por primera vez en 2002.



Tres años más tarde, según sus palabras, se lanzó nuevamente al mar con destino a Cuba para ayudar a su madre que se quedó sin techo con el huracán Katrina, que pasó por la isla en 2005.



"Fui a buscarla desde Cayo Hueso y allá me cogieron, el 28 de diciembre del 2005. Me hicieron un juicio y me sancionaron por tráfico de persona", dice Borges, que retornó a Estados Unidos otra vez como balsero.



En la cárcel, Borges fundó el Movimiento Opositor Democrático 8 de Agosto con reclusos residentes en el extranjero. "Nos trataban pésimo porque para ellos somos traidores", afirma.



Su hermana de crianza, detalló, vive en La Palma, un municipio de la provincia Pinar del Río (oeste) y abandonó el país el viernes a bordo de una moto acuática, según su información.

Vea: Niñas halladas abandonada en la frontera estaban secuestradas, afirman familiares



Ante la llamada "crisis de los balseros", en 1994, se estableció la hoy extinta política de "pies secos/pies mojados" en virtud de la cual todo cubano que llegaba a territorio estadounidense podía quedarse legalmente en el país, mientras que los hallados en el mar eran devueltos a la isla.



La puerta de entrada de cubanos sin permisos legales a EEUU estuvo abierta hasta el 12 de enero de 2017, cuando el entonces presidente Barack Obama les retiró los beneficios migratorios al cancelar por orden ejecutiva esta política.



Desde ese entonces, los cubanos que ingresan de forma ilegal a Estados Unidos carecen del permiso temporal de residencia y, en caso de pedir un asilo político, lo tendrán que solicitar en igualdad de condiciones que el resto de inmigrantes. EFE