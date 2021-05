VIDEO: Jaime Bayly arremete contra Bukele: "Tiene el carisma de una víbora"

Miami, Estados Unidos

El polémico periodista de origen peruano, Jaime Bayly, arremetió contra el presidente de El Salvador Nayib Bukele, tras los recientes acontecimientos, en donde la Asamblea Legislativa destituyó a magistrados de la Corte Constitucional y fiscal general.

Bayly, radicado en Miami, dedicó un espacio en su programa televisivo para criticar duramente al mandatario salvadoreño, a quien calificó de tener un "carisma de víbora".

"No le gusta que lo critiquen, no puede tener la piel tan finita y tan sensible a la crítica. A mí no me cae bien Bukele, lo dije desde el principio. Tiene el carisma de una víbora, tiene el carisma de una serpiente, y no tiene cultura, sabiduría de estadista, es un improvisado", criticó Bayly.

"Es un chico que trabajaba en una agencia de publicidad y vendía motos Yamaha, y dijo que quería ser presidente sí porque sí. Y esto de decirle a los embajadores ‘nosotros queremos ser como ustedes pero no lo que ustedes dicen, sino lo que ustedes hacen’, no está bien que les diga esa necedad, esa majadería", cuestionó.

El periodista peruano aseguró que Bukele juega a la derecha, pero no es un derechista liberal, tampoco un derechista inteligente, sino un derechista chambón y chapucero.

VIDEO: