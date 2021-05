Bukele ahora va contra los periódicos en El Salvador

San Salvador.

Las Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, retiró este miércoles algunos beneficios fiscales que la ley de imprenta daba a los periódicos impresos, criticados en diversas ocasiones por el Gobierno.



Con 68 votos de los 84 diputados, la Asamblea salvadoreña modificó el artículo 8 de la Ley de Imprenta, que señalaba que "las imprentas no estarán sujetas a ningún impuesto ni caución" e incluía a los periódicos.



La reforma señala que las actividades de imprenta que no se encuentran en la Ley del Libro "no gozarán de exenciones arancelarias para importación de materias primas, maquinaria y de equipo de impresión".



Agrega que las imprentas y editoriales que están fuera de la Ley del Libro "no gozarán de deducciones" del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).



De acuerdo con trabajadores de periódicos salvadoreños, los medios impresos ya pagaban ISR e IVA, por lo que las exenciones era por la importación de papel.



Los diputados de los oficialistas Nuevas Ideas (NI), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN) respaldaron la iniciativa y aseguraron que era por "justicia tributaria" y no por "revancha".



"No estamos atentando contra la libertad de prensa, estamos haciendo justicia tributaria", dijo el legislador Guillermo Gallegos, de GANA.



La reforma también fue votada por el opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).



El diputado Johnny Wright, del partido Nuestro Tiempo, sostuvo que la medida era "impulsiva" y "se basa en el revanchismo político".



"Lo único que les interesa es el revanchismo y la persecución", dijo el legislador.



El Gobierno de Nayib Bukele y los diputados de NI han criticado en diversas ocasiones a los principales periódicos del país, La Prensa Gráfica y el Diario de Hoy, por sus publicaciones.



El pasado 17 de abril, cuando el ahora presidente del Parlamento salvadoreño, Ernesto Castro, era diputado electo publicó en su cuenta de Twitter: "Ya no escriben. Ladran. Ya no hacen periodismo. Escupen. Hay que tratarlos como lo que son. Pronto entenderán".



Esto fue en respuesta a una publicación de La Prensa Gráfica que señalaba un "lento ritmo de vacunación".



La Asamblea Legislativa realiza este miércoles su segunda sesión plenaria, sin que se conozca ningún punto de la agenda y en la que las medidas votadas únicamente son del oficialista NI.

Las propuesta votada fue introducida por dispensa de trámite, lo que permite que los decretos sean aprobados sin pasar por un análisis en las respectivas comisiones integradas por diputados de cada partido político en el Congreso.



La primera acción de la nueva legislatura, que se instaló el sábado pasado, fue destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general.



Esta acción ha sido duramente criticada por la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, por suponer un atentado a la separación de poderes. EFE