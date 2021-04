Biden cumple 100 días al frente de EEUU reprobado en frontera e inmigración

Washington, Estados Unidos.

Un 53 % de los estadounidenses cree que el presidente Joe Biden está haciendo bien su trabajo, especialmente en lo que se refiere a la lucha contra la covid-19, pero su punto débil es la seguridad fronteriza y la inmigración, según una encuesta publicada este domingo.



Un 59 % de los encuestados para la cadena NBC desaprueba las actuaciones en la frontera con México y el manejo de la inmigración por parte de la Administración Biden, que asumió el 20 de enero pasado y cumplirá 100 días en el poder el 29 de abril.



Solo el 33 % aprueba la gestión de Biden en ese sensible terreno en el que el anterior presidente, Donald Trump, dejó su impronta con una política de mano dura no solo con los inmigrantes que cruzaron a EEUU sin documentos sino con los solicitantes de asilo.



Sin embargo, comparado con Trump, Biden tiene una aprobación mayor en sus primeros cien días de Gobierno -53 % frente a 40 %- y una desaprobación menor -39 % frente a 54 %-.



Tanto Barack Obama, demócrata como Biden, como George W. Bush, republicano como Trump, los aventajan a ambos, con 61 % y 57 % de aprobación, respectivamente, en sus primeros cien días.



El encuestador demócrata Jeff Horwitt, de Hart Research Associates, dijo que los resultados de la encuesta no permiten determinar si son "parte de una luna de miel de 100 días o algo más duradero para la administración Biden-Harris".



"Lo que sí sabemos es que la presidencia de Joe Biden está cumpliendo con los tiempos", agregó.



Horwitt realizó esta encuesta con el encuestador republicano Bill McInturff, de Public Opinion Strategies.



La mayor valoración para Biden es por su gestión de la pandemia (69 % de aprobación), seguida de la economía (52 %) y los esfuerzos por unir al país (52 %).



Menos del 50 % de aprobación recibieron en la encuesta las relaciones raciales (49 %), los impuestos y el gasto /44 %), China (35 %) y el problema de las armas (34 %), además del tema fronterizo y migratorio (33 %).



"En los primeros 100 días cambiamos presidentes, pero no cambiamos el país", dijo el encuestador McInturff para apoyar la tesis de que la encuesta no sugiere cambios profundos en la actitud sobre la dirección de la nación y su política.



De hecho, un 56 % dijo que el país va en la dirección equivocada frente a un 36 % que defiende que el rumbo es el correcto.



El tema en el que hay mayor unanimidad es la división del país. Un 82 % cree que está dividido frente a solo un 16 % que considera que está unido.



Para uno de cada cuatro estadounidenses (25 %) unir al país es el tema más importante en este momento, solo superado por el 30 % de encuestados que mencionó la covid-19.

La seguridad fronteriza y la inmigración figuran en quinto lugar con un 22 %,, por detrás de las relaciones raciales y la economía, aunque en el caso de los republicanos es el "número uno" con un 47 % de menciones.



Biden tiene una imagen positiva del 50 % entre los encuestados frente a un 32 % de Trump, mientras que las imágenes negativas son de un 36 % y un 55 %, respectivamente.



La encuesta fue realizada de 17 al 20 de abril a unos 1.000 adultos y tiene un margen de error de más/menos 3,1 puntos porcentuales. EFE