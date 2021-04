La Comisión Europea busca llevar a AstraZeneca ante la justicia

Bruselas, Bélgica.

La Comisión Europea se plantea emprender acciones judiciales contra el laboratorio sueco-británico AstraZeneca, cuyas entregas de vacunas anticovid son mucho menos cuantiosas a las previstas inicialmente, informaron el jueves fuentes europeas.



Según estas fuentes, el Ejecutivo europeo informó el miércoles a los embajadores de los 27 Estados miembros de sus intenciones. La Comisión considera que el laboratorio no respetó sus obligaciones recogidas en el contrato firmado con la Unión Europea (UE).



Como el contrato de AstraZeneca está regido por el derecho belga, una eventual acción debería llevarse a cabo en los tribunales de Bélgica, según esas fuentes.



Pero "todos los Estados miembros no están de acuerdo" en esa iniciativa, matizó una fuente diplomática.



"Los Estados miembros deben notificar su posición antes de que termine esta semana [...] Es un procedimiento sensible y no sería bueno que una acción de ese tipo haga menguar todavía más la confianza en las vacunas", explicó otro diplomático a la AFP.

Según un portavoz de la Comisión, Stefan De Keermaecker, "todavía no se ha tomado ninguna decisión". "Lo que importa [...] es que podamos garantizar la entrega a tiempo de un número suficiente" de dosis de AstraZeneca, explicó.



En el primer trimestre de 2021, el laboratorio solo entregó 30 millones de dosis a la UE, de los 120 millones de dosis prometidas. En el segundo trimestre, solo prevé suministrar 70 millones, aunque inicialmente prometió 180 millones.