Video: Policía mata a joven afroamericana tras veredicto contra Chauvin

Una adolescente de raza negra falleció por disparos de la policía en la ciudad de Columbus, en Ohio, en la noche del martes, poco antes de que se pronunciara la sentencia del juicio por la muerte de George Floyd, otro afroamericano muerto como consecuencia de la violencia policial.



Según las fuerzas de seguridad, la adolescente había amenazado a otras dos niñas con un cuchillo y cuando se conoció el suceso decenas de ciudadanos salieron a protestar a las calles de Columbus, informaron medios locales.





La División de Policía de la ciudad publicó imágenes de la cámara corporal del oficial implicado en los hechos quien, según las autoridades, había acudido al lugar tras responder a una llamada del servicio de emergencias en la que le informaron sobre un intento de apuñalamiento.



El incidente se produjo alrededor de las 16.45 hora local, en el sureste de la ciudad.



Según la policía, el video mostraba a la adolescente atacando a otras dos mujeres con un cuchillo cuando el oficial llegaba al camino de entrada de una casa.



El oficial disparó varias veces contra la menor (en la grabación se pueden escuchar hasta cuatro detonaciones), según las fuentes.



La joven cayó al suelo junto a un automóvil que había estado estacionado en el camino de entrada, donde las imágenes de la cámara corporal mostraban un cuchillo en el suelo.



La adolescente muerta fue identificada como Ma’Khia Bryant, de 16 años, por una portavoz de Servicios para Niños del Condado de Franklin, quien dijo en un correo electrónico que la joven había estado al cuidado de ese departamento, según The New York Times.



El nombre del oficial implicado, que según las autoridades fue relevado del servicio mientras se investiga el tiroteo, no fue revelado.

La Oficina de Investigación Criminal de Ohio llevará a cabo una investigación independiente, que según los funcionarios locales es la misma que se realiza cada vez que un oficial dispara a alguien.



El suceso se produjo el mismo día que el exagente de policía de Mineápolis Derek Chauvin era declarado culpable de todos los cargos de los que se le acusaba por la muerte por asfixia del afroamericano George Floyd.



La muerte de Floyd a manos de Chauvin, que durante más de nueve minutos aprisionó con su rodilla el cuello de la víctima, dio la vuelta al mundo en mayo del año pasado y provocó una enorme ola de protestas en Estados Unidos. EFE