Captan a candidato del partido de AMLO tocando a una mujer en campaña

Zacatecas, México.

El candidato de Morena a la Gubernatura de Zacatecas, David Monreal, fue captado ayer en un video donde tocando indebidamente a una mujer en un acto de campaña, lo que ha causado una polémica contra el partido del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



Un video que se viralizó en redes sociales muestra a Monreal pasar por detrás de la mujer, identificada como Rocío Moreno, candidata del partido a la alcaldía de Juchipila, tomarla del brazo con una mano y de forma inmediata le da una nalgada.





Tras el reclamo en redes sociales, la primera en reaccionar a través de un video fue Rocío Moreno, quien negó que el tocamiento fuera una falta de respeto y, al contrario, aseguró que el video se está utilizando contra Morena.



"Acabo de ver un video circular en las redes sociales, en donde se daña mi integridad y la del licenciado David Monreal, no voy a permitir que me utilicen, no voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento", expresó la candidata de esa región sur de la entidad.





"El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado, basta de calumnias, basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes, la Cuarta Transformación va a llegar a Juchipila".



Esta mañana, al ser cuestionado sobre este tocamiento, López Obrador sólo respondió que no ha visto el video y, contrario a otras ocasiones, dijo que no podía hablar del tema por veda electoral.



"No lo vi, hay veces que no lo veo, no me alcanza el tiempo, nada más estas reuniones nos llevan tiempo y no puedo estar ahí viendo. No lo vi, y yo no digo mentiras, si lo hubiese visto, lo digo, pero no lo vi", expresó en conferencia.

"Es que no conozco el tema, porque no lo vi, y además ya no es prudente opinar sobre estos casos porque estamos en plena temporada electoral. Entonces, hay muchos cuestionamientos en todos lados, acusaciones. Esto no es raro, esto es así y no sólo en México, en cualquier país del mundo".



Aunque David Monreal, de Morena-PT-PVEM-Panal, no ha emitido una postura en sus redes sociales, sí realizó una entrevista con Grupo Fórmula en la que aseguró que lo captado en el video no fue un tocamiento, sino un 'roce involuntario'.