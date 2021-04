"Cualquier otro fallo sobre asesinato de Floyd hubiera sido denegación de justicia": comisionada de la ONU    

Ginebra, Suiza.

Cualquier veredicto distinto a la condena del policía Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos "hubiera sido una denegación de justicia", consideró este miércoles la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.



"Para innumerables víctimas afroamericanas y sus familias, en Estados Unidos y en todo el mundo, el combate por la justicia continúa. La batalla para lograr llevar ante la justicia esos casos de uso excesivo de La fuerza o de asesinato por parte de la policía y, aún más, ganarlos, dista mucho de haber terminado", añadió Bachelet en un comunicado.



Bachelet consideró que la impunidad de los policías que matan y violan los derechos humanos "debe cesar", y piensa que "se deben tomar medidas aún más enérgicas para evitar más asesinatos arbitrarios".



"Como lamentablemente hemos constatado en los últimos días y semanas, las reformas de las fuerzas de seguridad a través de Estados Unidos no son suficientes para impedir que las personas de origen africano sean asesinadas", indicó Bachelet.

Lea: Adolescente afroamericana es abatida por la Policía en el Estado de Ohio en EEUU



De manera más general, cree que el caso Floyd demuestra "cuánto queda por hacer para que retroceda el racismo sistémico que afecta las vidas de los afrodescendientes".

Derek Chauvin, un expolicía blanco de Minneapolis, fue declarado ayer martes culpable de la muerte del afroestadounidense George Floyd, al cabo de un juicio que se convirtió en símbolo de la brutalidad policial contra las minorías en Estados Unidos.



Tras tres semanas de proceso en esta ciudad del norte de Estados Unidos, los 12 miembros del jurado, de diversos orígenes étnicos, que habían estado deliberando desde el lunes, concluyeron que el imputado era culpable de los tres cargos en su contra: asesinato en segundo y tercer grado y homicidio involuntario.

La gente celebra mientras se anuncia el veredicto en el juicio del exoficial de policía Derek Chauvin frente al Centro de Gobierno del Condado de Hennepin en Minneapolis. Foto AFP



Una multitud reunida frente a la corte en el centro de Minneapolis estalló en vítores cuando se anunció el veredicto. Muchos se abrazaban y lloraban de emoción. En el tribunal, Chauvin, que asistió al juicio libre bajo fianza, fue esposado después de que el juez Peter Cahill leyera las decisiones unánimes del jurado.



El expolicía de 45 años estaba de tapabocas y no mostró ninguna emoción al ser escoltado fuera de la sala del tribunal mientras un hermano de George Floyd, Philonise Floyd, abrazaba a los fiscales.



El juez Cahill dictará sentencia en ocho semanas. Chauvin puede pasar 12 años y medio en la cárcel, pero su condena podría prolongarse significativamente si el magistrado concluye que hay circunstancias agravantes.



El 25 de mayo de 2020 Chauvin fue grabado en video arrodillado durante más de nueve minutos sobre el cuello de Floyd, a pesar de que el corpulento hombre de 46 años, esposado en el suelo, suplicaba: "Por favor, no puedo respirar".



Las imágenes, tomadas por transeúntes testigos del arresto de Floyd, acusado de comprar cigarrillos con un billete de 20 dólares falso, fueron vistas por millones de personas dentro y fuera del país.



"Es una victoria para los que luchan por la justicia", dijo Ben Crump, abogado de la familia Floyd, tras la sentencia. "Nos vamos de Minneapolis sabiendo que América es mejor".



"Ahora vamos a poder respirar un poco mejor", corroboró Rodney Floyd, hermano de la víctima, refiriéndose a las últimas palabras de su hermano antes de morir.

Biden "aliviado"

El presidente Joe Biden llamó a familiares de Floyd para expresarles que se sentía "aliviado" tras conocer el veredicto, y luego se dirigió a la nación junto con la vicepresidenta Kamala Harris desde la Casa Blanca.



"Este puede ser un gran paso adelante en la marcha hacia la justicia en Estados Unidos", dijo Biden, llamando a los ciudadanos a "unirse" contra el racismo y la violencia.



Harris, la primera mujer y primera vicepresidenta negra de Estados Unidos, consideró este "un día de justicia en Estados Unidos". Barack Obama, el primer presidente negro del país, dijo que "un jurado hizo lo correcto", pero que "la verdadera justicia requiere mucho más".

También: Congresistas piden a Biden expandir asilo a menores de Centroamérica



El abogado defensor Eric Nelson, que durante el juicio insistió en que la enfermedad cardíaca de Floyd y su consumo de drogas fueron factores decisivos, aseguró por su parte al jurado que Chauvin "no usó fuerza ilegal a propósito". "Esto no fue un estrangulamiento", dijo, y justificó las acciones de Chauvin y los otros policías que mantuvieron a Floyd en el suelo.



El senador estadounidense Tim Scott, uno de los tres republicanos negros en el Congreso, dijo que "no había duda" de que el jurado tomó la decisión correcta.



"Si bien este resultado debería darnos una confianza renovada en la integridad de nuestro sistema judicial, sabemos que hay más trabajo por hacer para garantizar que las manzanas podridas no definan a los policías", dijo.

Tensión en Minneapolis -

Antes del veredicto, las ciudades de Estados Unidos se habían preparado para posibles disturbios y se desplegaron tropas de la Guardia Nacional en Minneapolis.



El jefe de la policía de Minneapolis, Medaria Arradondo, que testificó contra Chauvin en el juicio, dijo que respetaba el proceso judicial y pidió "calma, seguridad y paz" en la ciudad.



Minneapolis, ya convulsionada tras el asesinato de George Floyd, ve de nuevo sus comercios resguardados tras planchas de madera y sus habitantes deben respetar un toque de queda.



Los otros tres expolicías involucrados en el arresto de Floyd -Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao-, serán juzgados en agosto por "complicidad en asesinato".