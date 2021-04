AMLO urge al Congreso de EEUU a aprobar $861 millones para Honduras, Guatemala y El Salvador

Ciudad de México.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, urgió este miércoles al Congreso de Estados Unidos a aprobar el presupuesto solicitado por el mandatario de ese país, Joe Biden, para combatir la pobreza en Centroamérica, una de las causas de la migración irregular.



López Obrador hizo un "llamado respetuoso" a los legisladores a votar "pronto" el paquete de 861 millones de dólares solicitado por Biden este mes para atacar las raíces de un fenómeno en alza.



"Que lo hagan rápido, pronto (...) lo tienen que aprobar en el Congreso", dijo en su conferencia matutina el gobernante izquierdista, usualmente reacio a expresarse sobre asuntos políticos de otros países.







"Ojalá se apuren, porque hay que atender las causas (de la migración), no se puede resolver el problema con medidas coercitivas. La gente no sale de sus pueblos por gusto, lo hacen por necesidad", enfatizó.



Los 861 millones de dólares son parte de un total de 4.000 millones de dólares que Biden busca invertir en Centroamérica durante su mandato.



En junio de 2019, México lanzó un Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala y Honduras, mediante el cual se comprometió a hacer transferencias económicas a personas inscritas en programas sociales.



López Obrador, en el poder desde 2018, señaló además que ante el aumento de menores en los flujos de migrantes indocumentados, su administración va a "reforzar la vigilancia, la protección, el cuidado" en la frontera sur con Guatemala. Sin embargo, no precisó cuántos efectivos serán asignados a esa operación.



El martes, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que en las fronteras sur y norte de México hay alrededor de 12.000 miembros de la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración (INM) y otras dependencias.

Sólo en marzo, el INM detuvo a 17.445 migrantes irregulares, de los cuales 3.139 eran menores de edad que viajaban solos.



Más de 172.000 migrantes indocumentados fueron detenidos en marzo en la frontera de Estados Unidos con México, un alza del 71% en un mes y el nivel más alto en 15 años.



A su vez, el número de menores no acompañados registró un aumento del 100% en un mes, a casi 19.000, según las más recientes cifras oficiales.