Despiden a policía por violenta detención de militar latino en EEUU

Virginia, Estados Unidos.

Un policía fue despedido después de la difusión de unas imágenes que muestran a dos agentes apuntando con sus armas a un militar afroamericano para luego rociarlo con gas pimienta, informaron el domingo las autoridades del estado de Virginia, en Estados Unidos.



El agente Joe Gutierrez "fue despedido", indicaron las autoridades de la localidad de Windsor, después de que una investigación interna determinara que el oficial no respetó los protocolos cuando se disponía a arrestar al militar.





Los videos muestran al teniente Caron Nazario, un hombre negro de origen latino, demandando en varias ocasiones a los agentes que le explicaran qué es lo que se le reprochaba para detenerlo.



"Esto realmente es desastroso", dijo el teniente, vestido con su uniforme de camuflaje, antes de ser rociado en la cara con gas pimienta. El militar circulaba con placas de matriculación no permanentes, según varios medios.



En un momento el militar dice: "Honestamente, me da miedo salir", a lo cual uno de los agentes le contesta: "Sí, efectivamente debería tener miedo".



Tras el incidente, el militar finalmente no fue detenido y los agentes lo dejaron ir.



El gobernador de Virginia indicó en un comunicado que le pidió a la policía una "investigación independiente" y señaló que el video era "perturbador".

La policía en Estados Unidos es frecuentemente acusada de abusos y de racismo.



En Minneapolis, el policía blanco Derek Chauvin está siendo juzgado por la muerte de George Floyd, un hombre negro a quien el pasado 25 de mayo el agente inmovilizó colocando su rodilla en el cuello del detenido durante nueve minutos.



La muerte de Floyd desató una ola de protestas no vista en décadas en Estados Unidos.