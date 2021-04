Policía encuentra a tres niños apuñalados en una residencia en Los Ángeles

Los Ángeles.



La policía de Los Ángeles informó este sábado que tres niños fueron encontrados muertos en una residencia del área de Reseda, al norte de la ciudad.



El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) explicó que aproximadamente a las 9:30 de la mañana, hora local, sus oficiales respondieron a una llamada de emergencia a un conjunto de apartamentos en Reseda, un barrio ubicado en el Valle de San Fernando.



La llamada reportó una posible muerte en uno de los apartamentos.



“Los agentes entraron en un apartamento y descubrieron a tres niños en la escena”, dijo el LAPD en un informe distribuido por su cuenta de Twitter.



El personal del Departamento de Bomberos de Los Ángeles declaró a los tres menores fallecidos en la escena.



“Todos los niños parecen tener menos de 5 años”, detalló el LAPD.



El LAPD subrayó que la causa de la muerte aún no se ha determinado, así como el motivo.



No obstante, varios medios locales como ABC-7 citando al LAPD dijeron que los menores aparentemente fueron apuñalados.



En este sentido el periódico Los Ángeles Times reportó que la abuela de los pequeños fue la que descubrió los cuerpos de los pequeños, después de regresar de su trabajo.



Con relación al caso el LAPD está buscando a Liliana Carrillo de 30 años.



La latina sería una persona de interés en este caso. La policía no aclaró si Carrillo era la madre de los menores.



LAPD pidió ayuda del público para hallar a la mujer y advirtió que había recibido informes de que posiblemente Carrillo cometió un robo de auto en el área de Bakersfield, al norte de Los Ángeles.



La hispana podría estar conduciendo una camioneta Toyota Silver con licencia J258T0.



Los investigadores de la División de Robos y Homicidios y la División de Menores de LAPD están llevando a cabo la investigación.