Enviado de EEUU concluye visita a El Salvador sin reunión con Bukele

San Salvador.

El enviado especial del Gobierno de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, concluyó este miércoles su visita a El Salvador sin que lograra reunirse con el presidente Nayib Bukele.



Zúñiga terminó así una gira de cuatro días en esta zona de Centroamérica para abordar las razones de la migración irregular hacia el norte del continente americano, sin incluir a Honduras en la agenda.





La visita a territorio salvadoreño estuvo marcada por el intento sin éxito de reunirse con el mandatario, quien guardó silencio en sus redes sociales sobre llegada de Zúñiga.



"Sí, en este viaje pedimos una cita con el presidente, como (con) otros actores, y no fue concretada", dijo en una reunión privada con periodistas locales.



Subrayó que, hasta donde él conoció, "no fue una visita cancelada, simplemente nunca confirmamos esa reunión".



Agregó que, a pesar de no reunirse con el jefe de Estado, "tuvimos excelentes reuniones" con la canciller, Alexandra Hill, y su equipo para concretar la formación de "grupos de trabajo" que abordarán temas como la migración, seguridad y economía.



"Ese fue mi objetivo, comunicar a todo el espectro de la sociedad salvadoreña que la sociedad norteamericana está interesada en las relaciones", indicó.



Zúñiga rechazó opinar, a preguntas de los periodistas convocados, si la falta de dicha reunión con el mandatario salvadoreño fue una especie de desplante hacia el Gobierno de Estados Unidos.



"Va a tener que preguntarle al Gobierno salvadoreño" y "es normal tener partes de la agenda que no se concretan" en este tipo de giras, matizó.



El enviado especial del Gobierno de Joe Biden se encontró en su visita a Guatemala con el presidente de ese país, Alejandro Giammattei.

Por otra parte, adelantó que, a pesar de no visitar Honduras, se reunirá mañana con el canciller de ese país, Lisandro Rosales.



El Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras, es una de las regiones más pobres y violentas del planeta, según diversos estudios de organismos internacionales.



Cada año, más de 500.000 personas procedentes de estos tres países intentan emigrar de manera ilegal a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, incluyendo miles de menores de edad. EFE