Cuatro países en el mundo aún no comienzan la vacunación contra la covid

Ginebra.



La vacunación contra la COVID-19 ha comenzado ya en 190 de los 194 países que forman parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que sólo faltan cuatro naciones para que se logre el objetivo de comenzar las inmunizaciones en todo el planeta, destacó hoy la organización.



"A principios de este año fijé el objetivo de que todos los países hubieran empezado a vacunar al menos a sus trabajadores sanitarios y a las personas mayores en los primeros días 100 de 2021; ésta semana llegaremos a esa fecha límite y ya han comenzado 190", destacó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa.



El experto etíope no aclaró cuáles son los cuatro países que aún no han podido comenzar las vacunaciones, aunque destacó que a través del programa COVAX para la distribución igualitaria de dosis ya se han enviado 36 millones de vacunas a 86 países del planeta.



Tedros subrayó que los trabajadores sanitarios deben ser prioritarios en la recepción de las vacunas, y consideró "una vergüenza" que en algunos países incluso empleados del sector que trabajan con grupos de riesgo no hayan podido aún inmunizarse.



"Nuestros esfuerzos no terminarán esta semana, y seguiremos pidiendo a gobiernos que compartan dosis y ayuden a financiar los 21.000 millones de dólares que restan" para los programas de acceso igualitario de vacunas, tratamientos y diagnósticos contra la COVID, subrayó el máximo responsable de la OMS.