Trump estrena su sitio web y prepara su regreso al escenario político

Florida, Estados Unidos.

El expresidente Donald Trump lanzó una página web para "preservar el magnífico legado" de su Administración y avanzar en la agenda "America First" en la que no hay mención alguna a las cosas que empañaron su Presidencia.



Ni haber sido el primer presidente sometido a dos juicios políticos en el Congreso, aunque en ambos fue absuelto con los votos de los republicanos, ni la toma del Congreso por sus seguidores a los que había arengado antes a luchar contra el "fraude" del que dijo haber sido víctima en las elecciones de noviembre de 2020, tienen cabida en una web hecha a mayor gloria del 45 presidente de EEUU.



45office.com, que está pensada como una plataforma para que los exseguidores del expresidente republicano puedan estar en contacto dada la clausura de las cuentas de Trump en Twitter y Facebook por incitar a la violencia, es un panegírico de su Presidencia, que como tal omite cualquier cosa que le quite brillo y ensalza al máximo su figura y hechos.





"A través del compromiso cívico y el activismo público, la Oficina de Donald J. Trump se esforzará por informar, educar e inspirar a los estadounidenses de todos los ámbitos de la vida mientras buscamos construir un futuro estadounidense verdaderamente grandioso", señala 45office.com en su página de apertura.



Una fotografía tomada el día que asumió la Presidencia, en enero de 2017, en la que se ve a Trump bailando con su esposa Melania en la Casa Blanca es la imagen que uno se encuentra al entrar a la web del hoy expresidente y residente en Palm Beach (Florida).



"A través de esta oficina, el presidente Trump seguirá siendo un defensor incansable de los hombres y mujeres trabajadores de nuestro gran país, y de su derecho a vivir con seguridad, dignidad, prosperidad y paz", agrega como tarjeta de presentación.



45office.com presenta a Trump como el artífice del "movimiento político más extraordinario de la Historia", el hombre que derrotó el "aparato (establishment) de Washington y el primer "outsider" (ajeno a la política) verdadero en llegar a la Casa Blanca.



También es el hombre que llegó "a las mentes y corazones" de los estadounidenses, el que puso en jaque todas las estructuras de poder y acabó con el olvido en el que los políticos tradicionales tenían de los ciudadanos estadounidenses.



El acento está puesto en sus logros económicos, en cómo la clase media vio subir sus ingresos "cinco veces más que en la anterior administración" y en la reducción del desempleo "al nivel más bajo en medio siglo", incluyendo los hispanos, los afroamericanos y los asiáticos.



La política migratoria es otro "fuerte" de Trump que la web resalta.



"Al comprender que la seguridad fronteriza es un tema de seguridad nacional, el presidente Trump logró la frontera más segura en la historia de Estados Unidos y firmó una serie de acuerdos históricos con nuestros socios en el hemisferio occidental para detener el contrabando, el tráfico y la migración ilegal".



Entre otro méritos que le atribuye esta web está el haber restaurado el principio de que los recién llegados al país deben ser económicamente autosuficientes y el haber terminado con "el fraude sistémico de asilo" y reducido "las admisiones de refugiados a niveles sostenibles".



"Ningún presidente ha hecho más para construir un sistema de inmigración que promueva la seguridad, la dignidad, la seguridad y la prosperidad del pueblo estadounidense", señala web, siguiendo los pasos a un Trump que desde su club Mar-a-Lago en Palm Beach no ha parado de acusar al presidente Joe Biden de crear un "desastre" en la frontera con México por haber desmantelado sus políticas.



La nueva web también otorga a Trump el mérito de haber "salvado" un número incontable de vidas a los inicios de la pandemia con el cierre de las fronteras de EEUU para chinos y europeos, el reabastecimiento de unos suministros médicos que estaban "agotados" y las pruebas de covid-19 y vacunaciones masivas.

Vea: Trump viajará a la frontera para exigir acciones ante crisis migratoria



Estados Unidos es casi desde los inicios de la pandemia en 2020 el país con más casos de covid-19 (30,3 millones) y más muertos (más de 550.000) por la enfermedad.



La web ensalza también la política exterior de Trump por haber puesto a EEUU primero frente a China y otros países y haber logrado un acuerdo de paz en Oriente Medio.



"Luchando contra el virus o terroristas extranjeros, creando empleos, asegurando las fronteras de EEUU, liberando la energía de EEUU, revitalizando el patriotismo o restaurando el espíritu estadounidense, el presidente Trump nunca flaqueó en la defensa de nuestros valores, nuestras familias, nuestra tradiciones y nuestra libertad", señala 45office.com. EFE