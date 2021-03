Putin se vacunará hoy contra el covid-19 lejos de las cámaras   

Moscú, Rusia.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se vacunará este martes por la noche contra el covid-19 con una de las tres vacunas desarrolladas por su país, pero el acto será privado, dijo el portavoz del Kremlin.



"El presidente aún no ha sido vacunado, pero planeamos [que lo sea] al final del día, por la noche", dijo Dmitri Peskov a los periodistas.



"No lo mostraremos, tendrán que creer en nuestra palabra", continuó, al señalar que vacunarse "delante de las cámaras no le gusta". Peskov tampoco quiso especificar si Putin será vacunado con la Sputnik V, la vacuna estrella de Moscú, o con otra de las dos vacunas desarrolladas por el país.

Lea: Los israelíes deciden en las urnas el destino de Netanyahu



"Será una de los tres, no diremos específicamente cuál", dijo Peskov, mientras alababa "su eficacia y fiabilidad".



Putin, de 68 años, afirmó el lunes que se vacunará este martes, un anuncio muy esperado después de que hiciera esta promesa en diciembre, cuando su país lanzó la campaña de vacunación de la población.

Vladimir Putin conversa a través de un enlace de video en la residencia estatal de Novo-Ogaryovo en las afueras de Moscú. Foto AFP



Muchos líderes mundiales se han vacunado contra el coronavirus, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el papa Francisco y la reina Isabel II.

También: Tiroteo en supermercado de Colorado deja 10 muertos



Algunos lo han hecho ante las cámaras para dar un mensaje de confianza en la ciencia para sus conciudadanos. A pesar del éxito de su vacuna Sputnik V, aprobada en 56 países, Rusia tarda en vacunar a su población, gran parte de la cual sigue desconfiando.



Hasta ahora, solo cuatro millones de rusos han recibido las dos inyecciones de la vacuna y otros dos millones la primera dosis, un 4% de la población, lejos de la tasa de Estados Unidos o el Reino Unido.