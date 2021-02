Juan Carlos I paga más de 4 millones de euros al fisco gracias a préstamos

España.



El exrey Juan Carlos de España, exiliado en Abu Dabi y objeto de varias investigaciones judiciales, pudo pagar una deuda fiscal de 4,4 millones de euros (USD 5,3 millones) gracias a los préstamos de una decena de amigos, informaron el sábado varios medios españoles.



Se trata de una decena de generosos benefactores, empresarios y aristócratas en su mayoría, que concedieron al exsoberano créditos para ayudarle a pagar esta deuda, según los diarios El País y El Mundo o la radio Cadena Ser.



En efecto, se trata de préstamos y no de donaciones --objeto de imposición de hasta 40%-- que se han firmado con Juan Carlos I, algunos incluso ante notario, para evitar problemas legales, explica El País.



La colecta de 4.395.901,96 euros, que se inició en enero, incluía inicialmente 32 nombres, según el diario, pero este número se redujo finalmente a una decena de personas, ya que las demás no completaron los trámites a tiempo.





Cada préstamo, de diferente cuantía según cada benefactor, incluye un tipo de interés (que puede ser del 0%) y un plazo de devolución.



Este último punto, subraya El País, es problemático porque Juan Carlos I tiene 83 años y no puede pedir un préstamo a largo plazo, a no ser que la deuda recaiga en sus herederos al morir.



El viernes, el abogado del rey había anunciado el pago de los 4,4 millones al fisco, una cantidad que, según la prensa, pretende regularizar su situación tras prestaciones no declaradas, como viajes, incluidos vuelos en jet privado pagados por una fundación con sede en Liechtenstein perteneciente a uno de sus primos lejanos.



Llegado al trono al abdicar Juan Carlos en 2014, Felipe VI ha marcado distancia con su padre; en marzo de 2020 renunció a su herencia y le retiró su asignación anual de unos 200.000 euros.





La de esta semana es la segunda regularización fiscal del rey emérito, de 83 años.



En diciembre, pagó unos 680.000 euros (USD 820.000) en un caso relativo a una investigación anticorrupción vinculada al uso por el antiguo monarca de tarjetas de crédito de cuentas a nombre de un empresario mexicano y un coronel del ejército del aire español.



Juan Carlos se exiló en Abu Dabi en agosto pasado cuando se multiplicaban las sospechas sobre el origen opaco de su fortuna. El rey emérito es objeto de tres investigaciones en total.