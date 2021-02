México denuncia en la ONU a países ricos por acaparar vacuna contra el covid

Ciudad de México.

Los países más ricos del mundo acaparan el acceso a las vacunas anticovid, denunció el canciller mexicano Marcelo Ebrard en la ONU, en un llamado a "revertir la injusticia (...) porque de ello depende la seguridad de toda la humanidad".



"Nunca habíamos visto una división tan profunda que afectase a tantos en tan poco tiempo", dijo Ebrard en una videoconferencia virtual del Consejo de Seguridad de la ONU, que discute este miércoles el acceso a la vacunación contra el covid.



"Urge actuar y de ahí lo oportuno de esta sesión para revertir la injusticia que se esta cometiendo porque de ello depende la seguridad de toda la humanidad", afirmó.



El canciller mexicano señaló que el mecanismo COVAX impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar el acceso universal a la vacuna "ha resultado insuficiente" y no ha distribuido vacunas hasta el momento.



"El escenario que queríamos evitar desgraciadamente se está confirmando (...) Instamos a los países a evitar el acaparamiento de vacunas y a acelerar las primeras etapas de las entregas de COVAX, privilegiar la distribución a países de menores recursos", indicó.



Tres cuartas partes de las primeras dosis de vacunas administradas en el mundo se concentran en apenas 10 países que representan el 60% del PIB global, dijo el canciller citando datos de la OMS.



Según Ebrard, algunos estudios muestran que si se mantiene la actual tendencia, los países de menores recursos no obtendrán un acceso generalizado a la vacuna hasta mediados de 2023.

El acceso universal y equitativo a la vacuna anticovid "es el principal reto que enfrentamos y es también, de no resolverse, el principal riesgo para la seguridad de la humanidad y para el prestigio de la acción multilateral en nuestro tiempo", afirmó el canciller en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que México actualmente preside.



Con unos 176,000 fallecidos debido a la pandemia, México -de 126 millones de habitantes- es el tercer país más enlutado del mundo por el covid-19 en números absolutos después de Estados Unidos y Brasil.



Ebrard dijo que México es uno de los pocos países con acceso a vacunas y recordó que alcanzó junto con Argentina un acuerdo con el laboratorio anglo-sueco AstraZeneca para producirlas, envasarlas y distribuirlas en la región. Agradeció también a la Unión Europea, India y China que le han enviado vacunas.