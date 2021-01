Lesiones en lengua y manchas en pies y manos, nuevos síntomas del covid 19

Madrid, España.

Lesiones en la lengua y ardor y manchas en pies y manos podrían ser síntomas del covid-19 y su detección ayudaría a diagnosticar precozmente la enfermedad, según un estudio realizado con pacientes de coronavirus en Madrid cuyos resultados fueron divulgados esta semana.



La investigación, llevado a cabo en abril con 666 pacientes con covid-19 ingresados en el hospital de campaña instalado en el pabellón de congresos madrileño Ifema, encontró que el 25% de ellos presentaron alteraciones en la lengua y 40% en los pies y las manos, indicó un comunicado del gobierno de la capital española.



El estudio, publicado en la revista científica British Journal of Dermatology en forma de "research letter", detectó en varios pacientes un incremento del tamaño de la lengua y lesiones en las papilas en forma de parches lisos, "que se asocian en muchas ocasiones a la pérdida del gusto".



Asimismo, otros enfermos sufrieron ardor o enrojecimiento en pies y manos y en ocasiones observaron en ellos manchas y descamación, señaló el comunicado.



Unidos a síntomas característicos del covid-19 como tos y fiebre, "pueden ser signos clave para un diagnóstico precoz de esta enfermedad", indicó el estudio.



La investigación fue liderada por el servicio de dermatología del Hospital Universitario La Paz de Madrid y de varios médicos de atención primaria que atendieron a los pacientes ingresados en Ifema, que recibió enfermos con covid-19 ante el desbordamiento de otros hospitales durante la primera ola de la pandemia del nuevo coronavirus.