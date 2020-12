La FIFA aplaza dos años los mundiales sub-20 y sub-17 previstos para 2021

Paris, Francia

La FIFA anunció este jueves que aplaza hasta 2023 la celebración de los mundiales de fútbol sub-20 y sub-17 que debían celebrarse el año que viene en Indonesia y Perú respectivamente.

"Es evidente que la situación sanitaria mundial no habrá mejorado lo suficiente para responder a los desafíos que comportan estas dos competiciones, sobre todo para respetar una buena celebración de las distintas fases de clasificación", aseguró la FIFA en un comunicado.

Ademásde los dos torneos masculinos, las Copas Mundiales sub 17 (2021) de India y la sub 20 de Costa Rica sub 20, programado para 2022, también se jugarán en 2023.

Numerosas competiciones de fútbol tuvieron que ser aplazadas en los últimos meses por el coronavirus, como la Copa América o la Eurocopa, del verano de 2020 al de 2021, o la Copa de África, prevista para principios de 2021 pero que no se celebrará hasta enero de 2022.

Cabe destacar que la FIFA y la Conmebol ya habían cancelado el Sudamericano sub 20 que se iba a jugar en febrero de 2021 en Colombia por la misma situación sanitaria. Ese torneo iba a otorgar cuatro plazas para el Mundial de Indonesia sub 21, mientras que el sub 17, en el que se disputaban cuatro boletos para Perú 2021, se iba a celebrar en Ecuador.