Canadá empieza a inmunizar contra covid-19 tras recibir las primeras vacunas

Ottawa, Canadá.

Una cuidadora de ancianos de Ontario y una octogenaria de Quebec se convirtieron este lunes en las primeras personas en vacunarse contra el covid-19 en Canadá tras el arribo el domingo de un primer cargamento.



La televisión transmitió el momento en que Anita Quidangen era inoculada en el Hospital de Toronto en el marco de la campaña de vacunación en el país, menos de una semana después de que diera luz verde a la vacuna Pfizer/BioNTech.





"Estoy bien" y "emocionada", dijo a la prensa esta empleada en una casa de salud de Toronto.



Otra mujer, Gisele Levesque, de 89 años, había sido inoculada minutos antes en una casa de retiro en la ciudad de Quebec, aunque el momento no fue mostrado por la TV, dijo el ministro de Salud de Quebec, Christian Dube.



El primer ministro, Justin Trudeau, celebró la "buena noticia", pero recordó en su cuenta de Twitter que la "lucha contra el covid-19 no terminó".



"Ahora más que nunca, seamos más vigilantes", añadió.



En tanto, las demás provincias "estarán en posición de administrar las vacunas en los próximos días", dijo el domingo al canal CBC Dany Fortin, encargado de la distribución del tratamiento en Canadá.

Canadá recibirá 249.000 dosis de la vacuna este mes y encargó 20 millones de vacunas de Pfizer/BioNTech cuando aún estaba en fase de desarrollo, con la posibilidad de adquirir 56 millones de dosis adicionales.



El producto, que demostró una eficacia del 95% en los ensayos clínicos, se administra en dos dosis con 21 días de intervalo.



Canadá registra 460.743 casos de coronavirus y más de 13.400 fallecidos desde el inicio de la pandemia.