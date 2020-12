Los extraterrestres existen y Trump intentó revelarlo, afirma exfuncionario israelí

Jerusalén, Israel.

¿Los extraterrestres existen? Según el ex jefe de la dirección espacial del Ministerio de Defensa de Israel, Haim Eshed, la respuesta es sí y va más allá al afirmar que su país ha logrado contactar a las criauturas de otros planetas pero esto se ha mantenido en secreto porque "la humanidad no está preparada".



El general israelí retirado reveló al Jerusalem Post que tanto Israel como Estados Unidos han estado en contacto con extraterrestres durante varios años a través de una "Federación Galáctica".



"Los Ovnis nos han pedido no divulgar que están aquí porque la humanidad aún no está lista", dijo Haim Eshed, agregando que los extraterrestres buscaban comprender "la estructura del universo" antes de revelar su existencia en la Tierra.





Según Eshed, los Gobiernos de EEUU e Israel firmaron acuerdos de cooperación entre especies, incluida una "base subterránea en las profundidades de Marte" donde hay astronautas estadounidenses y representantes alienígenas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo "a punto de revelar" la alianza con los extraterrestres, pero se le impidió para evitar la "histeria masiva". "Hay un acuerdo entre el gobierno de EEUU y los extraterrestres. Ellos firmaron un contrato con nosotros para hacer experimentos aquí", afirmó el general israelí.

La cadena estadounidense NBC destacó que las declaraciones del general israelí coinciden con con la creación de la Fuerza Espacial por parte de Trump, como la quinta rama de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.



El exjefe de la Fuerza Espacial israelí afirma que los extraterrestres "han estado esperando que la humanidad se desarrolle y alcance una etapa en la que pueda comprender qué es el espacio y las naves espaciales".



De momento, ni la Casa Blanca ni los funcionarios israelíes han rebatido las declaraciones de Eshed.