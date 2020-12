Tepesianos viajan a Georgia para movilizar a latinos ante elección de senadores federales

Atlanta.



Beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) de todo el país viajan este jueves a Georgia para movilizar el voto latino con miras a los comicios de segunda ronda del 5 de enero en los que se elegirán a los dos senadores federales por este estado y que definirán el control de la Cámara alta de Estados Unidos.



“Vamos a ir pedirle a los latinos a que salgan a votar, porque estas elecciones para senadores son bien importantes”, dijo a Efe William Martínez, de la “Alianza Nacional TPS”, una organización cuyos miembros recorrieron el país en el autobús durante la campaña presidencial para promover el voto hispano.



En esta ocasión, una delegación de una veintena de personas viajarán a Georgia con la intención de realizar foros informativos, ruedas de prensa, encuentros comunitarios y caravanas en varias ciudades del estado con presencia hispana, entre ellas Dalton y Norcross, indicó Martínez.





“Queremos que los tepesianos (como se conoce a los beneficiarios del TPS) se involucren más y que hablen por ellos mismos, para obtener una residencia permanente”, explicó el activista de la Alianza Nacional TPS, cuyo grupo partirá el jueves en caravana desde Washington DC.



El Gobierno estadounidense anunció esta semana la extensión del TPS para los ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Nepal y Sudán, que debía terminar el mes próximo, hasta octubre de 2021.



El programa concede permisos de trabajo y residencia legal de forma temporal a los ciudadanos que, a criterio del Gobierno estadounidense, abandonaron sus países debido a desastres naturales o conflictos armados, y un gran número de extranjeros con ese amparo han vivido en Estados Unidos por décadas.





“En Georgia vamos a tener participación (de personas) de Las Vegas, Chicago, Nueva York, Washington DC, entre otras ciudades, y el mensaje es que voten a favor de su comunidad, en contra del odio y que voten por todas las familias que no pueden”, manifestó Martínez, quien dijo que no están apoyando públicamente a ningún candidato en particular.



Los republicanos David Perdue y Kelly Loeffler buscan reelegirse el próximo 5 de enero en las elecciones de segunda ronda en las que se enfrentan a los demócratas Jon Ossoff y Raphael Warnock, respectivamente, y en las que está en juego el control del Senado, en estos momentos en manos del Partido Republicano.



Si ganan los dos demócratas, habría un empate de 50 senadores de cada partido en la Cámara alta federal y el desempate lo daría la vicepresidenta electa, la también demócrata Kamala Harris.



Actualmente hay unas 400.000 personas en Estados Unidos amparadas bajo el TPS, la mayoría de ellas salvadoreñas (250.000), hondureñas (75.000) y haitianas (50.000).