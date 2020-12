Trump y Melania vuelven a la campaña para evitar debacle republicana

Washington, Estados Unidos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, encabezó el sábado un abarrotado acto de campaña para el Senado en el estado de Georgia, mientras los contagios por la COVID-19 se han disparado en el país y las autoridades estatales y locales han llamado a la población a evitar los grupos numerosos y a usar mascarilla.



Acompañado de la primera dama, Melania Trump, el gobernante habló ante decenas de personas, muchas de ellas sin cubrirse el rostro, que se congregaron en el aeropuerto de la localidad de Valdosta.



La primera dama hizo de maestra de ceremonia de su esposo con una breve intervención en la que aseguró que Trump sigue luchando por sus seguidores "todos los días".





"No permitan que sus voces sean silenciadas. Debemos mantener nuestros escaños en el Senado. Es más importante que nunca que ejerza su derecho como ciudadano estadounidense y vote", afirmó Melania Trump.



La pareja presidencial se trasladó a Georgia para respaldar la candidatura al Senado de los republicanos Kelly Loeffler y David Perdue, quienes el próximo 5 de enero se enfrentará a los demócratas Raphael Warnock y John Ossoff, después de que ningún aspirante consiguiera suficiente margen el pasado 3 de noviembre para evitar una segunda vuelta.



Si ambos demócratas se imponen, se acabaría el dominio republicano del Senado en una cámara dividida exactamente por la mitad, 50 a 50.

SIN RECONOCER SU DERROTA

Más de un mes después de las elecciones, que ha ganado su rival, Joe Biden, Trump insistió este sábado, sin presentar ninguna prueba, que los demócratas hicieron trampa.



"Sabes que ganamos en Georgia", afirmó el gobernante, pese a que los conteos señalan que fue derrotado en ese estado por más de 12.000 votos.



"Debes ir a votar y votar temprano a partir del 14 de diciembre. Tienes que hacerlo; hicieron trampa y manipularon esta elección presidencial, pero aun así las ganaremos", agregó Trump, cuyos esfuerzos legales por revertir el resultado presidencial han fracasado.



En ese contexto, vaticinó que "también intentarán manipular esta elección", por lo que llamó a sus partidarios a asegurarse de que cuenten "todos los votos".

LLAMADA AL GOBERNADOR

Medios locales revelaron este sábado que antes de su viaje a Georgia Trump llamó al gobernador de ese estado, el republicano Brian Kemp, para presuntamente instarlo a persuadir a los legisladores estatales para que revoquen la victoria a Biden y pedir que ordenara una auditoría de las firmas de los votantes ausentes.



Según The Wall Street Journal, que citó a una persona familiarizada con la llamada, el mandatario planteó a Kemp que convocara una sesión especial del legislativo estatal para que los legisladores designaran electores pro Trump que inclinarían el Colegio Electoral a su favor.

El diario The Washington Post, basado en dos fuentes, aseguró que el gobernador declinó esa petición.



"Como le dije al presidente esta mañana, he pedido públicamente una auditoría de firmas tres veces (20/11, 24/11, 3/12) para restablecer la confianza en nuestro proceso electoral y asegurar que sólo se cuenten los votos legales en Georgia", escribió Kemp en su cuenta de Twitter, sin entrar en detalles.



Previamente, Trump se había referido al gobernador y al secretario de Estado de Georgia, el también republicano Brad Raffensperger, en un tuit.



"Ganaré Georgia fácil y rápidamente si el gobernador Brian Kemp o el secretario de Estado permiten una simple verificación de firma. No se ha hecho y mostrará discrepancias a gran escala. ¿Por qué estos dos 'republicanos' dicen que no? Si ganamos Georgia, ¡todo lo demás encajará!", sentenció Trump, cuyo mandato concluye el próximo 20 de enero. EFE