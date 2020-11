Melania Trump presenta la decoración navideña de la Casa Blanca tras escándalo

Washington, Estados Unidos.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, presentó este lunes la decoración navideña de la Casa Blanca, tres meses después de criticar que le tocara desempeñar este papel, aunque esta será la última vez que lo haga después de que su marido, el presidente Donald Trump, perdiera los comicios de noviembre.



La primera dama publicó un video en su cuenta de Twitter en el que se la ve admirando la ornamentación colocada en la mansión presidencial, acompañado del mensaje: "Durante esta época especial del año, estoy encantada de compartir 'America the beautiful' (EEUU, el bello, el tema de este año en la decoración) y rendir tributo al esplendor de nuestra gran nación".





"Juntos celebraremos esta tierra a la que estamos orgullosos de llamar hogar", indicó Melania Trump.



Esta tradición anual incluye este año un recordatorio de la pandemia que está asolando el país.



En el video se puede apreciar a la primera dama paseando por las dependencias de la mansión presidencial, donde hay varios árboles navideños con luces blancas y ornamentos rojos.



En algunos momentos la imagen muestra pequeños detalles como el tren "Casa Blanca Express" o un motivo decorativo que dice "Be best" (Sé mejor, lema de la iniciativa de la primera dama) o una recreación de un hospital de un pueblo en Navidad, en referencia a los trabajadores sanitarios que luchan contra la pandemia.





La decoración de la biblioteca de la Casa Blanca hace referencia al centenario de la ratificación de la 19 enmienda de la Constitución, que se ha cumplido este año y que dio el derecho a las mujeres estadounidenses a votar; mientras que en la llamada Sala Azul se muestra el árbol oficial de Navidad, cuya decoración hace un recorrido por el país desde el punto de vista de los niños.



En un comunicado, la Casa Blanca detalló que se pidió a estudiantes de todo EEUU que retrataran "lo que hace que sus estados (de procedencia) sean bonitos, destacando la gente, los lugares y las cosas que capturan el espíritu del estado que llaman casa".

¿A quién le importa un carajo las cosas de Navidad?

En la nota, Melania Trump señaló que en los últimos cuatro años ha tenido el honor de viajar "por algunos de los lugares de referencia más bellos, y conocido a algunos de los ciudadanos estadounidenses más compasivos y patrióticos".



"De costa a costa, el vínculo que todos los estadounidenses comparten es el aprecio por nuestra tradición, valores e historia, que fueron inspiración de la decoración de este año", indicó la primera dama que deseó felices Navidades, además de un "próspero Año Nuevo con salud".



Hace tres meses hubo una controversia por unos supuestos comentarios que Melania Trump hizo en una conversación grabada en secreto por su exasesora Stephanie Winston Wolkoff, que escribió el libro "Melania and Me", y que salieron a la luz en medios de comunicación.



En las grabaciones, Melania Trump expresó presuntamente su desaliento por su papel en la decoración navideña de la Casa Blanca y al mismo tiempo por ser criticada por no desempeñar un rol más significativo como primera dama.

Vea: Melania Trump deslumbra en su último evento como primera dama de EEUU



"Me estoy matando a trabajar en el tema de Navidad, que, sabes, ¿a quién le importa un carajo las cosas de Navidad y las decoraciones? Pero tengo que hacerlo, ¿Verdad?", dijo presuntamente la primera dama en una de las grabaciones hechas por su examiga.



"Y luego -siguió-, lo hago, y digo que estoy trabajando sobre la Navidad y estoy planificando la Navidad, y dicen '¿Y qué sobre los menores separados (los menores migrantes separados de sus familiares)?' Denme un maldito respiro".



En su día, la jefa de gabinete de la primera dama, Stephanie Grisham, criticó a Wolkoff y afirmó que no había manera de saber si las grabaciones habían sido alteradas: "Está claro que los clips han sido seleccionados y presentados sin ningún contexto", apuntó. EFE