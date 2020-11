Alemania rehabilita a soldados discriminados por su homosexualidad

Berlín.



El gobierno alemán adoptó el miércoles un proyecto de ley para rehabilitar a los militares discriminados por su homosexualidad, tanto en las actuales fuerzas armadas como en las de la ex RDA comunista.



El texto, que todavía tiene que ser aprobado por el Parlamento, permita "pasar página de un hecho sombrío en la historia", afirmó la ministra de Defensa Annegret Kramp-Karrenbauer en una entrevista para el grupo de periódicos regionales Redaktionsnetzwerks.



"No podemos borrar el sufrimiento que padecieron esas personas, ni reparar el daño a su carrera. Pero queremos actuar donde sea posible", añadió la ministra conservadora.



En concreto, el proyecto elaborado por el ministero de Justicia prevé anular las condenas a los militares que fueron expulsados o degradados por tribunales castrenses en razón de su orientación sexual.



También recibirán una indemnización de 3.000 euros, un gesto "que busca restituir la dignidad de todos esos hombres que solo querían servir a su país", explicó Kramp-Karrenbauer.



Los militares homosexuales cuyas carreras se hayan visto afectadas recibirán la misma cantidad. El ministerio cree que cerca de mil personas van a pedir esta rehabilitación.



Hasta finales de los años 60, la homosexualidad llevaba consigo en Alemania Occidental la baja sistemática de los militares. Tolerados más adelante, fueron considerados como un factor de inseguridad y excluidos de los puestos de responsabilidad.



La homosexualidad fue despenalizada en 1969 pero hasta 1994 no se abolió el artículo 175 del Código Penal que la calificaba de delito. En las fuerzas armadas siguió hasta julio de 2000, cuando una decisión del Tribunal Constitucional acabó con la discriminación y permitió el ingreso de mujeres.