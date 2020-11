Muere el primer alcalde negro de la ciudad de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.

David Dinkins, el primer alcalde negro de la ciudad de Nueva York, falleció a los 93 años de edad, indicaron medios estadounidenses.



El político demócrata gobernó la ciudad desde 1990 hasta 1993 tras derrotar a Rudy Giuliani y Edward Koch.



Su mandato estuvo marcado por conflictos raciales -en particular el motín de Crown Heights en 1991- y críticas de que no estaba preparado para el cargo.



Dinkins murió de causas naturales en su casa, informó tarde en la noche del lunes el New York Times, menos de dos meses después del fallecimiento de su esposa Joyce.





Dinkins es hasta el día de hoy el único alcalde negro que tuvo Nueva York.



Al asumir, la ciudad era escenario de racismo, pobreza y violencia. Más de un millón de neoyorquinos recibían ayudas tras la recesión, y la ciudad registraba más de 1.000 homicidios anuales.



Fue elegido como una "fuerza estabilizadora" para el "hermoso crisol" como describió alguna vez a Nueva York, pero tuvo muchas dificultades.



Fue incapaz de controlar las riendas de su gobierno y se lo criticó con dureza por el estancamiento de sus políticas.



Nacido el 10 de julio de 1927, Dinkins creció en Trenton, en el vecino estado de Nueva Jersey, según el New York Times.



En 1945 se unió a los Marines y más tarde estudió en la universidad Howard, conocida históricamente por su alumnado negro, donde brilló en matemáticas.

Se casó con su compañera de clase Joyce, y la pareja se mudó a Nueva York, donde Dinkins trabajó como abogado tras haber pasado por la Brooklyn Law School, según New York Post.



En 1975 fue nombrado secretario municipal, cargó que ocupó por una década, antes de ganar la elección a alcalde en 1989.



Dinkins fue derrotado luego por Giuliani tras solo un mandato. En su discurso de aceptación de su derrota, dijo a sus seguidores: "Amigos, hemos hecho historia. Nunca nadie podrá quitarnos eso", según cita el Washington Post.