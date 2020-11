AMLO niega haber pactado regreso de Cienfuegos a cambio de captura de capo

Ciudad de México.

El presiente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este lunes haber pactado con Estados Unidos el regreso del general Salvador Cienfuegos a cambio de la captura de un importante capo del narcotráfico.



"No hay ningún acuerdo en lo oscurito", subrayó el mandatario en su conferencia de prensa matutina tras publicaciones que sugieren este supuesto arreglo entre las autoridades mexicanas y estadounidenses.



"Se equivocaron, insinuaron de que nos mandan al general Cienfuegos para que nosotros les mandemos a un jefe de una banda del crimen organizado. Quién sabe en qué estaban pensando o quién les filtró esa información", añadió López Obrador.



La semana pasada, la Fiscalía mexicana y el Departamento de Justicia estadounidense llegaron a un acuerdo inédito con el que Estados Unidos retiró las acusaciones de narcotráfico contra el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos (2012-2018) a cambio de que fuera investigado en México.

Cooperación con Trump

López Obrador defendió este lunes que el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, es "una persona recta" y aseguró que "no se van a fabricar delitos y tampoco va a haber impunidad para nadie".



El presidente pidió desmontar la idea de que "las autoridades buenas están en el extranjero" mientras que las instituciones mexicanas "son malas o no procuran justicia".



"Si nosotros nos metemos a hacer acuerdos en lo oscurito, surge una situación de este tipo y de inmediato se exhibe al Gobierno y se pierde la autoridad (moral)", expresó López Obrador.



Asimismo, aplaudió la "buena relación de cooperación" con el Gobierno de Donald Trump.



Salvador Cienfuegos, quien fue secretario de la Defensa Nacional en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue capturado el pasado 15 de octubre en Los Ángeles y posteriormente trasladado a Nueva York acusado de proteger a narcotraficantes mientras era ministro.



El Gobierno de López Obrador manifestó entonces su desacuerdo con el de Estados Unidos por no haber compartido la información que llevó a la detención del general Salvador Cienfuegos y por dañar la reputación del Ejército mexicano.

Vea: Trump insiste en su maniobra legal para evitar reconocer derrota electoral



Desde entonces, la Cancillería mexicana inició una negociación diplomática con Estados Unidos para conseguir las evidencias contra Cienfuegos, un proceso que coincidió en el tiempo con las elecciones estadounidenses.



López Obrador es, precisamente, uno de los pocos líderes en el mundo que todavía no ha reconocido la victoria del hoy presidente electo de EEUU, Joe Biden.



El pasado miércoles, Cienfuegos llegó a México, fue notificado por la Fiscalía General de la República de que está siendo investigado y quedó libre. EFE