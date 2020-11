Biden advierte que "más gente morirá" por covid-19 si Trump no coopera con él

Washington, Estados Unidos.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este lunes de que la peor consecuencia de la obstrucción del mandatario Donald Trump al proceso de transición es que "morirá más gente" por la covid-19, y dijo que él "no dudará" en ponerse la vacuna cuando esté disponible.



En una rueda de prensa en Wilmington (Delaware), Biden celebró que haya una segunda candidata a vacuna de la covid-19 que avanza hacia su aprobación, la de la farmacéutica Moderna, pero recordó que no servirá de nada tener ese producto si no hay un plan sólido para vacunar a todo EE.UU.



"Cuanto antes tengamos acceso al plan del Gobierno (de Trump) para distribuir (la vacuna), antes avanzará esta transición", afirmó el presidente electo.





Preguntado por cuál es la mayor amenaza derivada de la negativa de Trump a reconocer su victoria en las elecciones, Biden respondió: "Que podría morir más gente si no nos coordinamos (en la gestión de la pandemia)".

El plan de la Casa Blanca

"(La Casa Blanca) dice que tiene un programa que no solo aborda cómo conseguir vacunas, sino cómo distribuirlas. Si tenemos que esperar al 20 de enero para conseguir ese plan, eso supone un retraso de un mes o mes y medio", explicó Biden, en referencia a la fecha en la que asumirá el poder.



El exvicepresidente recordó que Estados Unidos atraviesa un fuerte repunte de contagios, que han aumentado en un millón solo en la última semana hasta sobrepasar los 11 millones este lunes, con más de 245.000 muertos.



"Estamos entrando en un invierno muy oscuro. Las cosas van a ponerse mucho más duras antes de mejorar", alertó.



Biden opinó, sin embargo, que ahora al menos hay un "camino claro" para conseguir una vacuna, con las buenas noticias de Moderna y Pfizer, y trató de inyectar confianza en la seguridad de esos preparados.



"Yo no dudaría en ponerme la vacuna (...). La única razón por la que la gente cuestiona ahora la vacuna es por Donald Trump", recalcó el presidente electo, en referencia a la costumbre del mandatario saliente de desafiar a la ciencia.

Respecto a sus expectativas de que Trump reconozca su victoria en algún momento, Biden replicó: "Confío en que el presidente será ligeramente más sabio antes de que lleguemos a enero".



Sin embargo, reiteró que está avanzando incluso sin la cooperación del Gobierno de Trump: "Esto me parece algo más vergonzoso para el presidente que debilitante para mi capacidad de empezar (a prepararme para liderar el país)". EFE