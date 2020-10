Republicanos arremeten contra Twitter: Señor Dorsey, ¿quién diablos lo eligió a usted?

Washington, Estados Unidos.

Los consejeros delegados de Facebook, Marck Zuckerberg; Google, Sundar Pichai, y sobre todo Twitter, Jack Dorsey, enfrentaron este miércoles la ira de los senadores republicanos en el Congreso de EEUU, quienes les acusaron de "censurar" comentarios conservadores y socavar la libertad de expresión en las redes sociales.



"¿Señor, Dorsey, quién demonios le eligió a usted y le puso al cargo de (decidir) lo que los medios pueden reportar y lo que el pueblo estadounidense debe oír?", afirmó el senador republicano Ted Cruz en uno de los intercambios más tensos de la audiencia en el Comité de Comercio del Senado.



El legislador republicano puso como ejemplo las restricciones impuestas por Twitter de un artículo del diario New York Post, afín al presidente estadounidense Donald Trump, en el que se vertían acusaciones sobre Hunter Biden, hijo de Joe Biden, actual candidato demócrata y rival de Trump en las elecciones del próximo 3 de noviembre.



Dorsey rechazó las acusaciones aunque reconoció que la red social necesita "ganarse más confianza y requiere más responsabilidad" para mostrar sus resultados.



Prometió, por ello, trabajar hacia "una mayor transparencia" acerca de cómo se elabora la política de moderación de contenidos.



Dorsey explicó, además, que Twitter no retira todo tipo de desinformación, ya que se centra en tres categorías concretas: manipulación de medios, desinformación respecto a cuestiones de salud pública, especialmente referentes a la covid, e interferencia en las elecciones y supresión de votos.



Preguntado por la senadora Marsha Blackburn, también republicana, sobre el por qué había "censurado" en 65 ocasiones mensajes del presidente Trump, el jefe de la red social precisó que no habían sido eliminados, sino que se había añadido contexto adicional, como hacen con cualquier líder mundial.



Curiosamente, Twitter es la red social favorita del presidente estadounidense y desde su llegada a la Casa Blanca la ha convertido en su principal canal de comunicación con los ciudadanos.

Por su parte, Zuckerberg reconoció que Facebook continúa viendo intentos continuados de interferencia en las elecciones de la próxima semana, especialmente desde Rusia, aunque también Irán y China, y destacó la colaboración estrecha con las autoridades.



Los senadores demócratas criticaron a sus colegas republicanos porque durante la audiencia, cuyo tema era las protecciones legales de las que disfrutan las grandes plataformas de internet bajo la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, apenas se tratase esa cuestión y se limitasen a cargar contra los jefes de esas tres grandes empresas de Silicon Valley.



Esa sección indica que las grandes compañías de internet están exentas de casi cualquier consecuencia legal resultante de los contenidos publicados en su plataforma e incluso de sus propias decisiones de eliminar contenidos, porque se supone que son meros intermediarios o canales. EFE