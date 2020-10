Depresión se convierte en la tormenta tropical Epsilon al sureste de Bermudas

Miami.



La depresión tropical Veintisiete, que se formó este lunes en el Atlántico, se fortaleció en las últimas horas y adquirió fuerza de tormenta tropical a unas 735 millas (1.185 km) al sureste de las islas Bermudas.



A las 11 am ET, la denominada tormenta tropical Epsilon presentaba vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (55 km/h) y estaba estacionaria sobre el Atlántico, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).



No hay avisos ni alertas para la costa por ahora, aunque el NHC recomienda a los habitantes de Bermudas seguir la evolución de esta tormenta.



Hasta esta noche Epsilon seguirá estacionaria, pero el martes empezará un movimiento lento hacia el oeste-noroeste, dirección en la que seguirá hasta mediados de semana.



Los vientos empezarán a aumentar gradualmente durante las próximas 72 horas y se espera que para el jueves Epsilon sea o esté cerca de ser huracán.



Desde que el 9 de octubre el huracán Delta tocó tierra en Louisiana no se habían formado sistemas ciclónicos en la cueca atlántica.



Esta temporada de huracanes, que oficialmente finaliza el 30 de noviembre, es la segunda más activa desde que se tienen registros. Sólo en la de 2005 se registraron más tormentas y huracanes.



El nombre de Epsilon es tomado de una letra del alfabeto griego. Las letras griegas se usan para denominar a tormentas y huracanes cuando se agota la lista de 21 nombres que confecciona para cada temporada ciclónica la Organización Meteorológica Internacional.



En 2005, el año de los poderosos huracanes Katrina y Wilma, hubo una tormenta Epsilon.



El NHC está vigilando una zona en el Caribe suroccidental que puede dar lugar a un sistema de baja presión en un par de días.