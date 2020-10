Trump dice que se irá de Estados Unidos si Biden gana las elecciones

Washington, Estados Unidos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, sugirió que podría abandonar el país si su rival demócrata, Joe Biden, gana los comicios del próximo 3 de noviembre, durante uno de sus mítines en los estados clave de Michigan y Wisconsin, en el medio oeste del país.

"¿Se imaginan si pierdo?", dijo Trump. "No me voy a sentir tan bien. Tal vez tenga que irme del país, no lo sé", agregó.

El magnate destacó la vergüenza que le daría que le derrote Biden. "¿Cómo se puede perder contra un tipo como este?", preguntó Trump durante un mitin en Greenville, en el estado clave de Carolina del Norte, tras describir a su rival como el "peor candidato" presidencial de la historia del país.





"Si pierdo, tengo mucha más presión. Me gustaría que fuera bueno, así tendría menos presión", añadió.



A 17 días de las elecciones, Trump avisó en un acto en el aeropuerto del condado de Muskegon, en Michigan, de que "la izquierda radical" quiere acabar con la historia del país y llamó a Biden "criminal".

"Joe Biden es un político corrupto y la familia Biden es una empresa criminal (...) Es un criminal, miren a su hermano, de repente es un gran constructor en Irak ¿Cómo lo ha conseguido?", preguntó el mandatario, sin ofrecer pruebas.



Asimismo, vinculó a su adversario con los "anarquistas" y la "izquierda radical" que, subrayó, en los últimos meses han atacado monumentos en un intento de borrar la historia del país.

LA ELECCIÓN MÁS IMPORTANTE DE LA HISTORIA

En Janesville, el mandatario hizo un discurso centrado en su política de "ley y orden" y subrayó la importancia de estos comicios.



"Esta es la elección más importante de la historia de nuestro país, como saben, hace seis meses yo decía 'bueno, sabes, ¿cómo vas a compararla con la anterior, no sé, aquella fue importante. El hecho es que esta es la elección más importante de la historia de nuestro país", opinó.



Trump viajó a Michigan y Wisconsin, en un momento en que ambos estados están sufriendo un importante repunte en el número de casos de covid-19.



Michigan registró el viernes el mayor incremento de casos en un solo día, con 2.015, de acuerdo a datos del Departamento de Sanidad y de Servicios Humanos estatal.



También ayer, Wisconsin experimentó el mayor número de contagios diarios, con 3.861, según la Universidad Johns Hopkins.

BIDEN CRITICA A TRUMP POR VIAJAR EN MEDIO DE REPUNTE

En un comunicado difundido por su campaña, Biden criticó al mandatario por celebrar un mitin en Wisconsin en medio de uno de los "peores" repuntes de la pandemia.



"Wisconsin están en las garras de uno de los peores brotes de coronavirus en el país. Jill (su esposa) y yo estamos rezando por la salud de aquellos que han contraído el virus, y por las familias de quienes están de luto por la muerte de un ser querido", lamentó el demócrata.



Trump ha visitado este fin de semana Wisconsin y Michigan, en un intento por lograr apoyos en dos estados en los que ganó en las elecciones de 2016 frente a Clinton, pero donde actualmente las encuestas le dan por detrás de Biden.



Según el promedio de sondeos RealClearPolitics, Biden aventaja a Trump por más de seis puntos en Wisconsin, mientras que en Michigan va por delante con más de siete puntos.

A nivel nacional el exvicepresidente demócrata adelanta a Trump por nueve puntos en los sondeos.



Mientras que Trump se ha embarcado este fin de semana en este viaje por varios estados, que esta noche le llevará también a Nevada, donde el domingo tiene previsto actos electorales, Biden se quedó este sábado en su residencia en Delaware, aunque mañana visitará Carolina del Norte



En paralelo, la campaña de Biden y de su compañera de fórmula, Kamala Harris, aspirante demócrata a la Vicepresidencia del país, anunció este sábado la reanudación de los viajes el lunes por parte la senadora por California después de que dos personas de su entorno dieran positivo por covid-19 y suspendiera sus traslados el jueves.