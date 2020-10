Presentan al equipo que estudiará las reformas a Constitución de El Salvador

San Salvador, El Salvador

El equipo que se encargará del estudio y análisis de las reformas a la Constitución de El Salvador fue presentado este sábado para comenzar un proceso "sistemático, ordenado y responsable", esto luego que el presidente Nayib Bukele delegara al vicepresidente, Félix Ulloa, para tal propósito.



El grupo está integrado por Ulloa, quien es el coordinador; el doctor Fabio Castillo, y los abogados Manuel Escalante, Giovanni Rosales, y Adolfo Gerardo Muñoz, quien es el secretario.



El vicepresidente dijo en una conferencia de prensa que el equipo analizará las reformas para luego presentar una propuesta a la Asamblea Legislativa, la cual "se espera entregar en septiembre de 2021".



Enfatizó en que "no hay que tenerle miedo a estos procesos" e indicó que las cláusulas pétreas, que la Constitución vigente prohíbe modificar, "no serán objeto de discusión".



"La única finalidad del equipo ad hoc es la proposición de reformas constitucionales encaminadas a mejorar y actualizar la institucionalidad del Estado y su funcionamiento, y jamás retroceder o disminuir en los derechos fundamentales ya consagrados", apuntó el vicemandatario.



Ulloa indicó que "habrá una plataforma electrónica para que puedan (la sociedad civil) hacer sus propuestas" y dijo que para que el proceso sea transparente "nos comprometemos a mantener una página web abierta en la que se subirán todos los documentos".



Por su parte, Muñoz señaló que se definirá "una metodología técnica y trabajaremos un cronograma para que la población se acerque y participe".



"Esta es una mesa facilitadora que no hará reformas, sino propuestas. Es la Asamblea Legislativa la que hace las reformas", añadió.



Agregó que "la forma de Gobierno, el sistema político, los principios republicanos y democráticos, el territorio de la República y la alternabilidad inmediata del ejercicio de la Presidencia de la República, no son ni serán tema de discusión".



La Carta Magna señala que "no podrán reformarse en ningún caso" los artículos relacionados con la forma y sistema de Gobierno, el territorio de la República y la "alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República".



Los representantes de una veintena de organizaciones de derechos humanos de El Salvador llamaron recientemente al Gobierno de Bukele a discutir públicamente la reforma constitucional.

La designación de Ulloa para estudiar y proponer la reforma a la Carta Magna salvadoreña ha generado desconfianza entre analistas, principalmente por la relación espinosa que mantiene el presidente con los órganos Legislativo y Judicial.