OPS ve innecesario exigir pruebas de covid-19 o cuarentenas para viajes no esenciales

Madrid, España.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera innecesario exigir pruebas de covid-19 o cuarentenas para la reanudación de viajes no esenciales, dijo el miércoles Ciro Ugarte, director de Emergencias Sanitarias del organismo.



Consultado en rueda de prensa sobre el tema, Ugarte aconsejó "no depender de cuarentenas ni pruebas diagnósticas para reanudar viajes no esenciales", y citó un documento con recomendaciones que acaba de publicar el organismo a pedido de sus países miembros.



"Como OPS, somos muy conscientes de la necesidad de los estados dependientes del turismo de reactivar su economía", dijo Ugarte, al subrayar que la reapertura de fronteras implica aceptar y evaluar el riesgo de contagio.

Turismo

Pero una vez tomada la decisión, aconsejó vigilar el estado de salud de los turistas "durante los primeros 14 días de su estadía", pero no obligarlos a aislarse.



Esto, dijo, debe hacerse con la colaboración de los propios turistas, los hoteles y la industria turística en general, y en un contexto de respeto por parte de la comunidad local de las medidas de salud pública para prevenir contagios.



Por otro lado, descartó que las pruebas diagnósticas de covid-19 sirvan para impedir la propagación del virus, dado que "muchas cosas pueden haber sucedido" entre el día en que se toma la muestra y el día en que se reciben los resultados.



"La comunidad se siente segura cuando los viajeros que llegan se hicieron la prueba, pero esa es una falsa sensación de seguridad", enfatizó Ugarte, indicando que en último término la exigencia de pruebas puede llevar a un uso "no eficaz" de los recursos.



El documento de la OPS sobre la reanudación de viajes internacionales no esenciales, fechado el 9 de octubre, establece que no se debe permitir el desplazamiento de personas bajo medidas de restricción en su comunidad, y pide no considerar los viajeros como presuntos casos de covid-19.



"Los viajeros internacionales no deben considerarse ni manejarse como contactos de casos de covid-19 y no debe requerirse que hagan cuarentena en el país de destino", señala.

Además, dice que "no se justifica aplicar intervenciones que puedan generar una falsa sensación de seguridad", incluyendo el tamizaje de viajeros según la temperatura corporal, el llenado de formularios o declaraciones por los viajeros sobre eventuales síntomas, o las pruebas para covid-19.

"No se recomienda realizar o recomendar pruebas para covid-19 a los pasajeros que estén planificando o que realicen un viaje internacional como una herramienta para mitigar el riesgo de propagación internacional", señala el documento, disponible en el sitio web de la OPS.



Ugarte dijo que la OPS está en "estrecho contacto" con varios gobiernos de la región con el fin de ajustar los requisitos vinculados al turismo al reabrir sus economías.