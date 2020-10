Sangre tipo O ofrecería protección contra la infección por covid, según estudio

Londres, Inglaterra.

La susceptibilidad a una infección por covid-19 puede variar según el grupo sanguíneo: las personas con tipo O pueden tener el menor riesgo, mientras que aquellas con A y AB podrían presentar mayor riesgo de cuadros clínicos severos.



Estas son dos conclusiones de sendos trabajos publicados en la revista Blood Advances; no es la primera vez que un estudio vincula estos grupos sanguíneos con una mayor o menor vulnerabilidad al contagio y una mejor o peor evolución de la enfermedad.



En junio pasado, un artículo publicado en New England Journal of Medicine señalaba que los genes pueden determinar que algunas personas desarrollen formas graves de covid y que tener sangre tipo A se asociaba a un 50 % más de riesgo de necesidad de apoyo respiratorio, mientras que el grupo O confería "efecto protector".



Ahora, en una de las investigaciones publicadas, se sugiere que las personas con el tipo de sangre O pueden tener un menor riesgo de infección por covid-19 y, de contraer la enfermedad, una menor probabilidad de resultados graves, incluyendo complicaciones en los órganos, según una nota de la Sociedad Americana de Hematología.

Grupos sanguíneos

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores compararon los datos del registro sanitario danés de más de 473.000 personas a las que se les hizo la prueba de covid con los datos de un grupo control de más de 2,2 millones de individuos de la población general.



Entre los que dieron positivo en la prueba de covid-19, encontraron menos personas con el tipo de sangre O y más personas con los tipos A, B y AB; los investigadores no encontraron ninguna diferencia significativa en la tasa de infección entre los tipos A, B y AB.



En otro estudio también retrospectivo, los científicos constataron que las personas con grupos sanguíneos A o AB parecen mostrar una mayor gravedad de la enfermedad que las personas con grupos sanguíneos O o B.



En este caso, para llegar a estos resultados, los investigadores examinaron los datos de 95 pacientes críticamente enfermos con covid hospitalizados en Vancouver, Canadá.

Así, encontraron que aquellos con grupos sanguíneos A o AB eran más propensos a requerir ventilación mecánica, lo que sugiere que tenían mayores tasas de lesiones pulmonares por covid-19. También observaron que más pacientes con grupos sanguíneos A y AB requerían diálisis para la insuficiencia renal.



En conjunto, estos hallazgos sugieren que los pacientes de estos dos grupos sanguíneos pueden tener un mayor riesgo de disfunción o insuficiencia orgánica debido a covid-19 que las personas con los tipos sanguíneos O o B, resumen los autores.



Aunque estos trabajos añaden pruebas de una asociación entre tipo de sangre y vulnerabilidad a la covid-19, se necesitan más investigaciones para comprender mejor por qué y qué significa para los pacientes, afirman los científicos del Hospital Universitario de Odense (Dinamarca) y de la Universidad de Columbia Británica (Canadá). EFE