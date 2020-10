Astronautas rompen récord al llegar a la EEI en tres horas

Kazajistán.

Una nave Soyuz con tres astronautas a bordo, una estadounidense y dos rusos, se ha acoplado este miércoles a la Estación Espacial Internacional (EEI) en un tiempo récord, tan solo 3 horas después del despegue.



Los cosmonautas rusos Serguéi Ryjikov y Serguéi Kud-Svershkov y la astronauta estadounidense Kathleen Rubins partieron del cosmódromo ruso de Baikonur en Kazajistán a las 05h45 GMT, llegando tres horas más tarde a la EEI, a 408 kilómetros de la Tierra.



"3 horas y 3 minutos", escribió en Twitter el responsable de Roskosmos, Dimitri Rogozin, para celebrar esta nueva marca. La nave llegó a la estación cuatro minutos antes de la hora prevista.



El cohete ruso Soyuz MS-17 se "acopló" a las 08h48 GMT a la Estación Espacial, indicó la agencia espacial rusa Roskosmos en un comunicado. "Se ha establecido un nuevo récord, agregó. Con este récord, se redujo a la mitad el tiempo de los vuelos tripulados hacia la EEI, que antes tardaban como mínimo seis horas.



El viaje ha sido posible gracias a un nuevo sistema de guiado de los cohetes Soyuz, que permite aproximarse a la Estación en solo dos órbitas, contra las tres que hacían falta antes.



Este sistema fue probado ya en abril de 2019 con una nave Progress que realiza el abastecimiento de material para la Estación Espacial.

"Me siento muy afortunada"

Los tres ocupantes de la Soyuz han tomado precauciones adicionales durante este periodo de pandemia global de coronavirus, por lo que siguieron una cuarentena estricta para evitar llevar consigo el covid-19 a la EEI.





"En mi caso, más o menos desde el mes de marzo", declaró Kathleen Rubins durante la rueda de prensa previa a los preparativos de lanzamiento de la Soyuz. También les hacían test muy a menudo, añadió.



Este viaje tiene un valor particular para la norteamericana Rubins ya que la nave despegó el miércoles, el día que cumple 42 años.



"No se puede escoger la fecha de lanzamiento o lo que pase en la Estación así que me siento muy afortunada", afirmó Rubins.



Para Rubins, este será su segundo vuelo. En cuanto a Serguéi Kud-Svershkov, de 42 años, este es su primer vuelo. Finalmente, Serguéi Ryjikov, piloto militar de formación, es el más experimentado de los tres: ha pasado 173 días en el espacio, por 115 de Rubins.



La astronauta y los dos cosmonautas rusos se unen a los tres ocupantes actuales de la EEI: Chris Cassidy de la NASA y Anatoli Ivanishín e Ivan Vagner de la Agencia Espacial rusa Roskosmos. Estos últimos tienen previsto regresar a la Tierra el 22 de octubre.



El despegue de esta nave rusa hacia la Estación Espacial es el primero desde que el pasado 30 de mayo el cohete estadounidense SpaceX rompiera nueve años de monopolio ruso en los viajes a la EEI, logrando despegar desde el Centro Espacial John F. Kennedy (Florida).

La EEI sigue siendo sin embargo uno de los escasos ejemplos de cooperación entre rusos y occidentales. Los astronautas de ambos países han resaltado la capacidad que tienen los viajes espaciales para unir a naciones rivales por una causa común.



A pesar de esta cooperación, el jefe de Roskosmos Dimitri Rogozin anunció esta semana que Rusia no participará en la futura estación que los Estados Unidos quieren hacer orbitar alrededor de la Luna, y que prevén ensamblar a partir de 2023.



Esta estación, bautizada Lunar Gateway "en su forma actual es demasiado americana", anunció el lunes Rogozin.