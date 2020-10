Caos en Costa Rica: Policía y manifestantes se enfrentan cerca de Casa Presidencial

San José, Costa Rica.

Un grupo de manifestantes y la Fuerza Pública de Costa Rica se enfrentaron este lunes en las inmediaciones de la Casa Presidencial, en donde culminó una protesta en contra de un eventual acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que contenía más impuestos.



La manifestación transcurrió con calma por las principales vías de la capital de Costa Rica hasta llegar al frente de la Casa Presidencial, donde la situación cambió unas horas después, cuando los manifestantes lanzaron piedras a los policías, quienes respondieron con gases lacrimógenos.





Hasta el momento se reportan al menos tres policías con heridas en la cabeza y varios detenidos.



"Los compañeros empezaron a recibir un ataque brutal, no eran piedras, eran trozos de concreto", declaró a los medios el director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón.



La policía permitió que los manifestantes llegaran este lunes hasta el frente de la Casa Presidencial como suele suceder cuando hay este tipo de movimientos, y colocó barreras metálicas para formar un perímetro custodiado por los policías.



Ante el lanzamiento de piedras la Fuerza Pública repelió a los manifestantes y los alejó de la Casa Presidencial.







La manifestación fue convocada por el "Movimiento Rescate Nacional", dirigido por el exdiputado Célimo Guido, el cual tiene apoyo de otros grupos sociales y sindicales.



Las protestas comenzaron el pasado 30 de septiembre y se han caracterizado por bloqueos de carreteras, pero con el pasar de los días el movimiento se ha debilitado, especialmente desde el pasado jueves cuando el excandidato presidencial José Miguel Corrales, hasta entonces líder del movimiento, se retiró al denunciar que las protestas estaban penetradas por grupos delictivos.



Las protestas han continuado pese a que el 4 de octubre el presidente Carlos Alvarado anunció que retiraba de la discusión la propuesta al FMI.



El presidente anunció la noche del domingo que a partir del 17 de octubre comenzará su trabajo una mesa de diálogo multisectorial para buscar soluciones a los problemas económicos y fiscales del país.

Vea: Kim Jong Un llora al pedir perdón a los norcoreanos



El Movimiento Rescate Nacional asegura que no ha sido llamado al diálogo y exige del presidente un compromiso por escrito de que no acudirá al FMI en lo que resta de su mandato.



Desde que comenzaron las protestas el pasado 30 de marzo se presentaron enfrentamientos de la policía con manifestantes en las provincias de Guanacaste (oeste), Limón (Caribe) y Puntarenas (Pacífico), en donde habían bloqueos de carreteras.



Este lunes hay 7 puntos de carreteras bloqueadas en el sur del país, uno de ellos en la frontera con Panamá, el cual tiene interrumpido el paso del transporte de carga internacional. EFE