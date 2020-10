Maduro anuncia que China probará una de sus vacunas en Venezuela

Caracas, Venezuela.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este domingo que una vacuna china llegará al país caribeño "en los próximo días" para la fase 3 de pruebas, en la que participarán "miles de voluntarios", si bien no detalló cuál es de las cuatro que se desarrollan en el país asiático.



"En los próximos días, llega la vacuna china a Venezuela, llega para la fase 3 (...) y cumplirá sus protocolos para colocársela a miles de voluntarios que han surgido", aseguró Maduro durante un acto de Gobierno acerca de la evolución de la pandemia.



Cuatro vacunas chinas se encuentran actualmente en la fase 3 de ensayos clínicos -entre un total de nueve en el mundo-, aunque una de las cinco restantes forma parte de un consorcio formado por la china Fosun Pharma, la alemana Biontech y la estadounidense Pfizer.



Las cuatro totalmente chinas son las de Sinovac, Sinopharm, el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan y la de Cansino Biologics, que comenzó a usarse a finales de junio en el Ejército chino.



Maduro no detalló cuál de estas vacunas es la que llegará a Venezuela, si bien mostró sus esperanzas de que haya una en el mercado para el segundo trimestre de 2021.



En este sentido, aseguró que le "garantizará a todos los venezolanos la vacuna" y que esta será "totalmente gratuita".



Venezuela recibió el pasado 2 de octubre un primer lote con 2.000 dosis de la vacuna rusa contra el nuevo coronavirus, la Sputnik V, que servirá para que el país caribeño participe de la fase 3 de su desarrollo.



El pasado 15 de agosto, Rusia comenzó a producir su primera vacuna contra la COVID-19, bautizada como Sputnik V y que ha sido recibida con recelo por la comunidad científica internacional debido a la velocidad de los ensayos y la poca información sobre el fármaco.



Acerca de la evolución de la pandemia de COVID-19 en Venezuela, el gobernante reiteró que han conseguido "aplanar la curva" de contagios, puesto que "hay una tendencia lenta pero sostenida de disminución".



Asimismo, aseguró que mantendrá el sistema que denomina 7+7 mediante el que se programa una semana de cuarentena total, a la que sigue otra de flexibilización parcial de la economía.



En este sentido, aseguró que le han preguntado si este sistema terminará antes de Navidades con un regreso total a la normalidad, a lo que afirmó que "preferiría que no" fuera así y se mantuviera el 7+7 "con nuevas flexibilizaciones" porque así, subrayó, mantienen "a raya el coronavirus".



El jefe de Estado también comparó la situación vivida en otros países donde se han revertido las cuarentenas como Reino Unido, Italia o España y aseguró que "les salió el tiro por la culata". EFE