AMLO celebra que se disolviera la caravana migrante

Ciudad de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró este lunes afortunado que se disolviera la caravana migrante que partió la pasada semana de Honduras con la intención de llegar, vía Guatemala y México, a Estados Unidos.



"Afortunadamente no se continúa con la caravana que viene de Honduras, porque tanto el Gobierno de Honduras como el de Guatemala ayudaron a convencer a estos inmigrantes que vienen de Honduras de que no hay condiciones sanitarias y que había que actuar de manera distinta", manifestó el mandatario en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.



Este domingo, Honduras indicó que habían sido retornados a su país 1.043 migrantes desde Guatemala, un 83 % de los que integraban la caravana, según los datos de ese país.



López Obrador reconoció que "hubo una intervención de parte de los gobiernos de Centroamérica" para evitar que los inmigrantes entraran en México y posteriormente en Estados Unidos.



"El Gobierno de Guatemala, lo tengo que decir, emitió un comunicado incluso firmado por el presidente argumentando que por razones sanitarias no era posible que transitaran los migrantes libremente por el territorio de Guatemala", destacó.



Además, consideró que "ayudó mucho" el llamado de México. "Sobre todo la advertencia de que podía haber intereses políticos, porque no es casualidad que se organice una caravana cuando estamos a menos de un mes de las elecciones en Estados Unidos", indicó.



"Desde luego, no podemos asegurar que fue por eso que se organizó la caravana. Sí nos generó extrañeza el que en vísperas de las elecciones se iniciara esta caravana. Hay también una realidad, hay mucha gente necesitada de trabajo. Pero se está haciendo lo que considero que es fundamental, que se den opciones que, se den alternativas, que la migración sea opcional", manifestó.

El mandatario mexicano aseguró que con la disolución de este grupo de migrantes ya "no hay ningún problema" en lo que se refiere a la frontera sur, aunque el Gobierno se mantendrá pendiente.



"Ya la mayoría de los integrantes de esta caravana se han regresado a Honduras de Guatemala. De todas maneras nosotros vamos a seguir observando esta situación, pero ya no hay el número de personas que se pensaba que iban a entrar al país. Se hablaba de 2.500 integrantes. Ya no, son muy pequeños grupos", enfatizó.



La falta de empleo y la inseguridad en su país son las causas que los inmigrantes hondureños alegan para irse en caravana, una modalidad que se ha venido dando desde el 13 de octubre de 2018, cuando se fueron más de 4.000, según diversas fuentes, de los que algunos pudieron llegar hasta Estados Unidos. EFE