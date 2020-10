Supremo de México avala enjuiciar a expresidentes Peña Nieto, Calderón y Fox

Ciudad de México.

La Suprema Corte de México avaló este jueves la realización de un referéndum planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para decidir sobre el enjuiciamiento de cinco exmandatarios del país.



La propuesta fue aprobada por seis de los 11 integrantes del máximo tribunal y propone investigar, y "en su caso" sancionar, a los expresidentes Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).



La Suprema Corte (SCJN) dio luz verde a la consulta tras debatir el proyecto de uno de sus integrantes, que proponía declararla "inconstitucional" alegando que puede vulnerar la presunción de inocencia, así como afectar la procuración de justicia y el debido proceso.





"No nos corresponde ser una puerta cerrada, sino el puente que permita a los ciudadanos participar en las grandes decisiones nacionales", dijo en contraposición Arturo Saldívar, presidente de la SCJN, al respaldar el referendo.



Aunque López Obrador ha sostenido por años que la corrupción es el principal de los males de México, siempre se ha mostrado reacio a apoyar directamente la investigación y juicio a los exgobernantes, alegando que no quiere ser tachado de "vengativo".



Es por ello que desde que asumió el poder instó a que sea "el pueblo" el que decida el posible enjuiciamiento de sus predecesores, mediante una consulta ciudadana.



"No hay que tenerle miedo al pueblo, y hay que hacer valer la democracia", dijo López Obrador este jueves temprano.

"Soy respetuoso del Poder Judicial, pero si no podemos consultar a la gente, entonces ¿nos vamos a conformar con elegir cada seis, cada tres años a las autoridades, y el resto del tiempo, cuando no haya elecciones, vamos a estar callados?", agregó.



Anteriormente, el mandatario ha apoyado la realización de consultas populares sobre diversos temas, como la cancelación de la construcción de un nuevo aeropuerto para Ciudad de México o la construcción de un tren turístico en el sureste del país.