Trump se desdice y afirma no saber quiénes son los Proud Boys

Washington, Estados Unidos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó este miércoles que no conoce al grupo supremacista blanco "Proud Boys", pese a instarle este martes a que diera un paso atrás y permaneciera preparado ante posibles protestas y disturbios raciales en el país.



"No sé quiénes son los 'Proud Boys', es decir, me tienen que dar una definición porque realmente no sé quiénes son. Lo único que sé es que tienen que dar un paso atrás y dejar que las fuerzas del orden hagan su trabajo", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia Minesota, donde tiene previsto dar un mitin esta noche.





El martes, durante el primer debate presidencial entre Trump y el aspirante demócrata, Joe Biden, el moderador preguntó al presidente si condenaría a los grupos supremacistas blancos y les pediría que no intervengan en las protestas raciales, que llevan desarrollándose en el país desde mayo pasado.



Trump respondió: "Seguro, estoy dispuesto (a pedirles que den un paso atrás), pero diría que casi todo lo que veo es del ala izquierdista, no del ala de derechas. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Quiero ver paz".



Mientras, Biden le urgía a que condenara a los supremacistas blancos. "Dígalo, hágalo, dígalo", repetía.



A lo que el presidente contestó, dirigiéndose al moderador: "¿A quién le gustaría que yo condenara?"



"Proud Boys (un grupo de ultraderecha) den un paso atrás y permanezcan preparados, pero les digo algo, les diré que alguien tiene que hacer algo con Antifa (movimiento anarquista) y la izquierda porque esto no es un problema del ala derechista", opinó.

"No sé quiénes son"

"Proud Boys" (Chicos orgullosos, en inglés), famoso por su retórica racista, misógina y anti islam, está considerado como un grupo de odio por la organización de derechos civiles Southern Poverty Law Center.



Ellos mismos se describen como una asociación que lucha por la libertad de expresión y que apoya a Trump en sus intentos por "restaurar la ley y el orden", frente a las marchas raciales del movimiento Black Lives Matter.



Este miércoles, Trump subrayó a los periodistas en la Casa Blanca que "las fuerzas del orden cada vez harán más su trabajo, conforme la gente vea lo malo que es este movimiento radical liberal demócrata, y cómo las fuerzas de seguridad van a regresar cada vez más fuertes".

"Pero, de nuevo, no sé quiénes son los 'Proud Boys' pero quienes quiera que sean tienen que dar un paso atrás y dejar que las fuerzas del orden hagan su trabajo", consideró.



La consultora especializada en organizaciones extremistas SITE apuntó hoy que minutos después del debate presidencial sitios afiliados de "Proud Boys" y otros grupos radicales de derechas reaccionaron "entusiastas" al llamamiento del presidente para que "permanecieran preparados".



Medios de comunicación estadounidenses indicaron que organizaciones de extrema derecha celebraron en las últimas horas en las redes sociales esas palabras del mandatario. EFE