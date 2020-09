Video: Arrestan a exjefe de campaña de Trump por golpear a su esposa  

Washington, Estados Unidos.

El exjefe de campaña del presidente estadounidense Donald Trump, Brad Parscale, tenía 10 armas en su casa en Florida, informó la policía este lunes, un día después de que éste fuera hospitalizado tras una llamada de su esposa, que declaró que la había golpeado.



Parscale pegó supuestamente a su esposa, cargó su arma en el medio de una discusión y amenazó con suicidarse, según un reporte de la policía de Fort Lauderdale, a 50 km al norte de Miami.



Parscale, quien fue despedido como director de campaña cuando Trump se hundía en las encuestas en julio, fue hospitalizado a la fuerza el domingo por la tarde, después de que su esposa Candice llamara a la policía porque él amenazaba con suicidarse y estaba armado.





El video del incidente muestra a Candice Parscale, en bikini y cubierta por una bata blanca, diciéndole a la policía frente a su casa que había tenido un altercado con su marido y que lo vio cargar su pistola cuando salía de su estudio.



Entonces "yo me fui al jardín", contó la mujer. "Lo vi abrir las persianas del jardín y luego las cerró y escuché lo que me pareció que era un tiro".

"¡Yo no hice nada!"

Brad Parscale, de 44 años, abandonó luego su casa, sin camisa, llevando pantalones cortos y una lata de cerveza en la mano, después de que un policía le pidiera repetidamente por teléfono que saliera desarmado.



El reporte policial indica que parecía ebrio y que daba la impresión de haber estado llorando.



Un agente lo derrumbó sorpresivamente por las piernas, y dos más lo esposaron con las manos en la espalda.



"¡Yo no hice nada! ¡Yo no hice nada!", decía Parscale.



Fue enviado a la fuerza a un hospital en virtud de una ley de Florida que permite detener temporalmente a alguien afectado por una enfermedad mental.



Según el reporte del incidente, Candice Parscale, de 41 años, había dicho que su marido tenía síndrome de estrés postraumático y se había vuelto violento en las últimas semanas.



"Noté varias contusiones de gran tamaño en ambos brazos, en la mejilla y en la frente" de Candice, escribió el detective Steven Smith.

"Cuando le pregunté cómo obtuvo esos moretones, ella dijo que Brad Parscale la golpea" y que el altercado que los produjo había ocurrido días atrás, prosiguió.



La policía confiscó dos escopetas, dos rifles, un revólver calibre 22 y cinco pistolas.



Parscale fue destituido poco después de un mitin de campaña de Trump en Tulsa (Oklahoma), muy criticado por la escasa asistencia y por un discurso incoherente del presidente, pero siguió formando parte del equipo de campaña.