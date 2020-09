Florida levanta todas las restricciones a los comercios para mejorar la economía

Miami.



Los casos nuevos diarios de la COVID-19 en Florida se mantienen entre los 2.000 y los 3.000 desde hace días, con algunas contadas excepciones, mientras el gobernador estatal, Ron DeSantis, levantó este viernes todas las restricciones de capacidad a los comercios en aras de mejorar la economía.



Durante una conferencia de prensa en un restaurante de St. Petersburg, una ciudad de la costa oeste de Florida, DeSantis anunció que los negocios ahora pueden reabrir a plena capacidad.



Sin embargo, los gobiernos locales aún pueden imponer restricciones para sus condados y municipios, aunque no se les permite limitar los restaurantes a menos del 50 % de su aforo, de no ser que se pueda justificar la decisión.



DeSantis aseguró que no habrá marcha atrás con la nueva medida.





Este viernes, otros 2.847 casos se sumaron a la cuenta acumulada desde el 1 de marzo, que llega ya a 695.887, según el Departamento de Salud de Florida.



Las muertes de residentes en el estado se incrementaron en 120 y la cuenta total, con 168 no residentes fallecidos desde el 1 de marzo, se puso en 14.083 muertes por COVID-19 en Florida.



De los nuevos casos y muertes del día, 503 y 39 fueron en Miami-Dade, el condado más poblado del estado y el más afectado por la pandemia.



Desde el 1 de marzo se han contagiado con la COVID-19 168.775 personas en Miami-Dade, de las cuales 3.202 murieron.





Broward, también en el sureste de Florida, le sigue con 76.520 contagiados, 191 más que el jueves, y 1.364 muertos, seis más.



En una conferencia de prensa aparte, este viernes el alcalde de Broward, Dale Holness, anunció que a los restaurantes de su condado se les permitiría reabrir los mostradores de los bares, aunque sin servir alcohol en esas zonas.



Los restaurantes de Broward ahora también pueden tener artistas en directo, siempre que estén situados al menos a 10 pies (3 metros) de distancia de los clientes.



En el condado de Miami-Dade los restaurantes funcionan actualmente con un máximo del 50 % de su capacidad.



DeSantis venía señalado en los últimos días su interés en que las actividades de restaurantes y bares no se restrinjan tanto en algunos condados y municipios y calificado de "draconianas" las reglas de algunas universidades que castigan con la expulsión a estudiantes que asistan a fiestas.



El jueves, desde la capital estatal, Tallahassee, DeSantis afirmó ante la prensa: "no creo que el cierre de restaurantes haya demostrado ser efectivo. No podemos dejar que estos negocios mueran".



Por su parte, la universidad Miami Dade College reabrirá el próximo lunes sus aulas en ocho campus a decenas de miles de estudiantes, con un modelo híbrido que combinará clases presenciales con otras por internet, indicó el medio Local 10.



En Florida, el tercer estado con más casos de Estados Unidos, la pandemia tuvo al comienzo una prevalencia moderada en comparación con estados como Nueva York, pero a mediados de junio, un par de semanas después del inicio de una nueva fase de la reapertura, comenzó un repunte.



En julio se llegó al máximo con más de 15.000 casos nuevos y casi 300 muertes en un día, sobre todo en el sureste del estado, y a fines de ese mes las cifras comenzaron a bajar rápida y firmemente, pero en septiembre parecen haberse estacionado.



La tasa de positivos llegó ser del 18 % y ahora ronda el 5 %.



Según datos estadísticos, los casos confirmados se duplican en Florida cada 178,5 días.



Estados Unidos alcanzó este jueves la cifra de 6.974.441 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y la de 202.728 fallecidos por la COVID-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.