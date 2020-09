Trump castiga a Maduro por comprar armas a Irán

Washington, Estados Unidos.

Estados Unidos anunció el lunes que aplicará sanciones contra Irán y el presidente venezolano Nicolás Maduro por violar un embargo de armas de la ONU, justo cuando la organización aboga por "soluciones multilaterales" al celebrar sus 75 años de vida.



El gobierno estadounidense informó que someterá a sanciones a 27 personas o entidades bajo una cuestionada autoridad de la ONU, incluido el Ministerio de Defensa de Irán, su Organización de Energía Atómica y Maduro, a quien Washington no reconoce como presidente y quiere derrocar.



"Estados Unidos ha restablecido las sanciones de la ONU contra Irán", dijo en un comunicado Trump, superado en los sondeos por su rival demócrata Joe Biden a seis semanas de la elección presidencial.



"Durante casi dos años, funcionarios corruptos en Teherán han trabajado con el régimen ilegítimo de Venezuela para burlar el embargo de armas de la ONU", señaló por su lado el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, en una conferencia de prensa.



La cancillería venezolana respondió en un comunicado que "ninguna acción intimidatoria y arrogante" de Estados Unidos impedirá que negocie con Irán.



El gobierno Trump asegura que está aplicando un embargo de la ONU sobre armas que Irán ha violado, incluido a través de un ataque contra instalaciones petroleras sauditas, y pidió a Europa sumarse a las sanciones.



El embargo al envío de armas convencionales a Irán debe expirar en octubre, luego de que Estados Unidos fracasara en lograr apoyo para una nueva resolución de la ONU.



Estados Unidos asegura que está aplicando estas sanciones "de la ONU" contra Irán en virtud de un acuerdo internacional negociado por el expresidente Barack Obama en 2015, por el cual Teherán se comprometió a no dotarse del arma nuclear.



Trump retiró a su país del acuerdo en 2018, y aplicó sanciones a Teherán pese a que inspectores de la ONU dijeron que Irán estaba cumpliendo el acuerdo, diseñado para aliviar la economía iraní.



Pompeo ahora asegura que Estados Unidos aún es un "participante" del tratado y tiene derecho a aplicar sanciones si éste es violado.



Casi todo el resto de los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU no lo consideran así. Los aliados europeos de Estados Unidos preconizan una solución pacífica al programa nuclear de Irán.

"Un déficit de soluciones multilaterales"

El canciller iraní Mohammad Javad Zarif dijo el lunes que "no hay nada de nuevo" en las sanciones.



"Estados Unidos ya aplicó toda la presión que podía sobre Irán" sin lograr que los iraníes se pongan "de rodillas", indicó en una conferencia virtual organizada por el Consejo de Relaciones Exteriores.



El anuncio de sanciones contrastó fuertemente este lunes con las declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien aseguró que el mundo "tiene demasiados desafíos multilaterales y un déficit de soluciones multilaterales" en una cumbre virtual para celebrar el 75º aniversario de la organización.

"Nadie quiere un gobierno mundial pero tenemos que trabajar de manera conjunta para mejorar la gobernanza mundial", dijo Guterres.



Varios expertos estiman que la pandemia de coronavirus, que ya mató a casi un millón de personas en el mundo, dejó en evidencia la pérdida de eficacia del sistema multilateral frente a la peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial.



Aunque Trump había asegurado que participaría en la cumbre de la ONU junto a unos 180 líderes, dejó en su lugar a una embajadora adjunta.