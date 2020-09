Trump prohibirá TikTok si grupo chino conserva el control

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que no aprobará un acuerdo sobre TikTok si el grupo chino dueño de la popular aplicación conserva el control.



El mandatario fue interrogado en una entrevista con la cadena Fox News sobre la posibilidad de que la compañía china ByteDance conserve un 80% de las acciones y respondió que si las empresas estadounidenses Oracle y Walmart no tienen un "control total", no va a aprobar un acuerdo.



Trump indicó que Oracle y Walmart "tienen una asociación" para TikTok y aseguró que "van a tener un control total".



"Van a tener una partida de control. Todo va a ir a la nube", afirmó.

Amenaza de Seguridad Nacional

La red social TikTok está bajo la amenaza de una prohibición en Estados Unidos -donde tiene más de 100 millones de usuarios- ya que Washington acusa a la empresa, sin dar pruebas, de estar espiando para el gobierno de Pekín.



El sábado la popular aplicación, muy centrada en el mercado joven, confirmó un proyecto para crear una asociación con Oracle como socio tecnológico y con Walmart como aporte comercial para Estados Unidos.



Esta empresa pasaría a llamarse TikTok Global y tendría su sede en Estados Unidos y emplearía a 25.000 personas, señalaron Oracle y Walmart en otro comunicado.

Oracle podría comprar un 12,5% de TikTok y Walmart un 7,5% antes de una futura entrada en la Bolsa de Nueva York, prevista de aquí a un año.



Una fuente consultada por la AFP afirmó que ByteDance conservaría el resto del capital, pero dado que la empresa china tiene un 40% de participación de estadounidenses, entonces la mayoría de la aplicación quedaría en manos de Estados Unidos.