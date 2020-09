Incendios en California dejan casi medio millón de evacuados

SAN FRANCISCO. Casi medio millón de personas permanecen evacuadas en Oregón a causa de las decenas de incendios activos por toda la costa oeste de Estados Unidos, uno de los cuales avanza a gran velocidad hacia las afueras de Portland, la mayor ciudad del estado.

Ayer, el alcalde de Portland, Ted Wheeler, declaró el estado de emergencia en la ciudad, ordenó cerrar todos los parques y áreas recreativas municipales, puesto que, aunque las llamas se encuentran aún muy lejos del centro de la urbe, estas avanzan a gran velocidad hacia los suburbios y el humo es muy intenso.

Además de las afueras de Portland, la mayor parte de los cientos de miles de evacuados se encuentran en el sur del estado, donde otros dos fuegos forzaron a desalojar la totalidad de la población de Medford (85,000 habitantes) y todos los municipios colindantes.

Escenario. “Jamás hemos visto esta cantidad de fuego descontrolado en nuestro estado”, indicó en una rueda de prensa la gobernadora de Oregón, Kate Brown, quien adelantó que en las próximas horas habrá que lamentar muy probablemente un aumento tanto del número de fallecidos como de hectáreas quemadas.

Ayer se confirmó del fallecimiento de por lo menos 15 personas en las últimas horas si se suman las víctimas de todos los incendios que queman en la costa oeste, tanto en Oregón como en California y el estado de Washington. De estos, la mayoría (once) han ocurrido en California, en el fuego bautizado como North Complex, que arde en una zona que ya sufrió los devastadores efectos del fuego de Camp en 2018, el más mortífero de la historia del estado, que se cobró la vida de 85 personas y engulló casi al completo la localidad de Paradise.

Afrontaciones. Las evacuaciones precipitadas provocaron situaciones a veces increíbles.

Con solo 14 años, Rubén Navarrete tuvo que tomar el volante por primera vez en su vida, lanzándose en plena noche por una angosta carretera de montaña en California para escapar de las llamas.

“Mi tío me dijo que si teníamos que evacuar, tendría que conducir”, dijo a la AFP. El fuego “estaba detrás de nosotros... no quería ni ver porque tenía que estar enfocado, no quería chocar o algo”, contó el adolescente en Clovis, donde su familia recibió un alojamiento de emergencia. En este estado donde los habitantes siguen traumatizados por el recuerdo de los incendios de noviembre de 2018, que se cobraron la vida de 86 personas y redujeron a cenizas la ciudad de Paradise, se espera que la humedad aumente y que la temperatura baje la próxima semana, proporcionando algo de alivio.