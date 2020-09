Costa Rica recibe los primeros vuelos desde Estados Unidos durante pandemia

San José.



Costa Rica comenzó a recibir esta semana los primeros vuelos desde Estados Unidos durante la pandemia de la COVID-19, lo que las autoridades ven como los primeros pasos para la reactivación del turismo.



El pasado 1 de septiembre las autoridades de Costa Rica abrieron los aeropuertos para vuelos procedentes de Estados Unidos pero solo para turistas residentes en Connecticut, Maine, Maryland, New Hampshire, New Jersey, New York, Vermont, Virginia y Washington, que son lugares que registran niveles bajos de transmisión del virus.



A partir del 15 de septiembre Costa Rica permitirá turistas residentes en otros tres estados: Colorado, Massachusetts y Pennsylvania.



El primer vuelo llegó el pasado jueves al aeropuerto internacional Juan Santamaría, en las afueras de la capital San José, y este sábado arribó el primero al aeropuerto Daniel Oduber, en la turística provincia de Guanacaste (Pacífico), informó el Instituto Costarricense de Turismo.



El vuelo de la aerolínea United Airlines, proveniente de Nueva Jersey con 68 pasajeros, llegó este sábado a Guanacaste y la atención del vuelo siguió el cumplimiento de los protocolos sanitarios correspondientes y se validaron los requisitos de ingreso de todos los pasajeros.



"La actividad turística de Guanacaste se ha visto afectada en los últimos meses debido a la situación sanitaria del país. Sabemos que el sector turismo es clave para la región y creemos que la reapertura del aeropuerto Daniel Oduber propiciará una recuperación de las actividades económicas de la provincia”, manifestó en un comunicado la primera dama de Costa Rica, Claudia Dobles.



Por su parte, el ministro de Turismo, Gustavo Segura, afirmó que la reactivación de los vuelos a Guanacaste "es de enorme relevancia para la reactivación gradual del turismo", tanto para esa provincia como para otros sitios cercanos de enorme atractivo como La Fortuna, con sus aguas termales, el volcán Arenal y los bosques; y Monteverde y su bosque nuboso.



"Si bien recibiremos menos turistas que antes de la pandemia, son pasos seguros y firmes de cara a la temporada alta que inicia en noviembre”, destacó el ministro.



El gerente de ventas de United Airlines para Costa Rica y Nicaragua, Carlos Granados, comentó que la aerolínea cumple 30 años de volar a Costa Rica y que este reinicio de operaciones es "la mejor forma de celebrarlo".



Previo al cierre de fronteras, el aeropuerto de Guanacaste conectaba 23 destinos de Norteamérica y Europa. En 2019, el aeropuerto registró un tráfico de 599.433 pasajeros, alcanzando un 8,5 % de crecimiento respecto al 2018, según datos oficiales.



Costa Rica aplica una serie de requisitos para los viajeros internacionales como lo es contar con un resultado negativa de COVID-19 mediante una prueba PCR y un seguro médico, entre otros.



Este país centroamericano habilitó los vuelos desde Europa y Canadá desde el 1 de agosto y el 1 de septiembre comenzó la apertura para Estados Unidos, que es su principal mercado para el turismo.



Costa Rica, un país de 5 millones de habitantes, recibía antes de la pandemia unos 3 millones de turistas internacionales cada año.