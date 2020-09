Nana toca tierra en Belice dejando fuertes lluvias e inundaciones

Belmopán, Belice.

El huracán Nana tocó tierra en Belice este jueves en áreas poco pobladas dejando tanto cortes del servicio eléctrico en zonas costeras como fuertes lluvias que provocaron inundaciones, y continuará avanzando a lo largo del día sobre Guatemala y el extremo sureste México.



A la espera de un balance de las autoridades locales, as fuertes precipitaciones que se registran en estos momentos sobre la costa de Belice podrían dejar de 4 a 8 pulgadas de lluvia, además de que se esperan daños a causa de unos vientos que alcanzan las 75 millas por hora (120 kilómetros por hora).





El Gobierno de Belice mantiene el aviso de huracán y pide a la población precaución durante las próximas horas y que se mantenga en el interior de sus casas, ya que las fuertes lluvias y los efectos del viento se están sintiendo con especial intensidad en el distrito de Stann Creek y otras partes del país.



Los Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN) y la Organización Nacional de Manejo de Emergencias (NEMO, en inglés) de Belice informaron de que no hay energía eléctrica en el distrito Dangriga.



Además, indicaron que Nana no está ya sobre Belice, pero que el peligro no ha pasado debido a los remanentes.



Sigue vigente un aviso de huracán desde la ciudad de Belice a la frontera sur del país.



Según el parte de la 7.00 hora de la costa de Estados Unidos (11.00 GMT) del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Miami, el centro de la tormenta tropical Nana estaba ubicado cerca de la latitud 16,6 norte y longitud 89,7 oeste.



Nana se mueve hacia el oeste-suroeste cerca de 15 millas por hora (24 km/h) y se espera que el movimiento general continúe hoy con alguna disminución de la velocidad de avance.



Según el pronóstico, Nana continuará avanzando tierra adentro sobre Guatemala y el extremo sureste México hoy y esta noche.



Los vientos máximos sostenidos han disminuido a cerca de 60 millas por hora (95 km/h) con rachas más fuertes.



Se prevé un rápido debilitamiento hoy y esta noche.



Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 70 millas (110 km) desde el centro.

Vea: Guatemala en alerta máxima por impacto de Nana



A pesar del debilitamiento de Nana son posibles las inundaciones en parte de la zona costera de Belice durante las próximas horas.



El miércoles miles de personas se abastecían de alimentos, agua y materiales de construcción mientras Nana se acercaba.



Las largas filas en Belice se extendían en los supermercados y las estanterías de las ferreterías estaban casi vacías mientras los residentes de Belice compraban materiales para tapar ventanas y puertas. EFE