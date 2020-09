Maduro indulta a un centenar de opositores buscando legitimidad de comicios

Caracas, Venezuela.

Más de un centenar de opositores venezolanos, entre ellos diputados y colaboradores del jefe parlamentario Juan Guaidó, recibieron este lunes el indulto del mandatario socialista Nicolás Maduro, una decisión que el líder opositor tachó de "trampa" de cara a las elecciones parlamentarias de diciembre.



"Se concede indulto presidencial a los ciudadanos que se mencionan a continuación", dijo el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, al leer durante una rueda de prensa transmitida por la televisión gubernamental una lista que incluye a Roberto Marrero, asistente de Guaidó, además de los parlamentarios Gilber Caro y Renzo Prieto.



Marrero, quien era jefe de despacho de Guaidó cuando fue apresado en marzo de 2019, Caro y Prieto fueron liberados en Caracas la noche del lunes, horas después del anuncio, según informaron dirigentes opositores y constató la AFP. También fueron puestos en libertad otros detenidos.





"La libertad siempre es bien recibida, digan lo que digan", expresó a los medios al salir de la sede del servicio de inteligencia Marrero, quien fue señalado de integrar una "célula terrorista" que planeaba ataques para desestabilizar el gobierno de Maduro.



La lista de 110 opositores incluye también al parlamentario Freddy Guevara, copartidario de Guaidó, quien permanece en la embajada de Chile en Caracas desde noviembre de 2017, tras encabezar protestas antigubernamentales que dejaron más de 125 muertos ese año. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado de servir al chavismo, le prohibió entonces salir del país.

"Es una trampa"

Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, aseveró que el gobierno socialista ha usado a estos indultados "como piezas de canje" para "legitimar una farsa", refiriéndose a los venideros comicios parlamentarios, que la oposición anunció que boicoteará.



"Es una trampa y no vamos a caer", escribió el dirigente en Twitter, destacando que "no se indulta a inocentes ni a quienes tienen inmunidad".



La lista incluye a diputados cuya inmunidad fue levantada, al igual que a parlamentarios con procesos judiciales abiertos que están fuera del país. Buena parte de los "indultos" se dictó sobre opositores sin sentencias, ni penas de cárcel.



"Nunca debimos ser perseguidos. Los presos políticos nunca debieron estar presos", escribió el diputado Luis Florido en Twitter.



Entre el centenar de indultados en libertad también figura el parlamentario Henry Ramos Allup, líder de Acción Democrática, el partido más antiguo de Venezuela con casi 80 años y cuya directiva fue invalidada por la máxima corte, que entregó su control a otros dirigentes.



El anuncio ocurre un día después de que Maduro dijera que está apoyando medidas para llevar al país a un proceso de "reencuentro" y "diálogo profundo" ante los comicios para renovar al Parlamento del 6 de diciembre.



Esto, en medio del boicot de una treintena de partidos opositores que declinan participar en las legislativas al considerarlas un "fraude" signado por la invalidación de partidos y la elección de autoridades del Consejo Nacional Electoral por parte del TSJ, y no por el Legislativo como establece la legislación venezolana.



Los indultos excluyen a Guaidó, sobre quien pesan múltiples causas judiciales desde que se proclamó mandatario interino en enero de 2019, luego que el Legislativo declarara la "usurpación" de Maduro por considerar fraudulenta su reelección en mayo de 2018.

Indulto a cambio de "legitimidad"

La decisión de indultar a opositores, "persigue como objetivo número uno la legitimación" de los comicios para elegir una nueva Asamblea Nacional, único poder en manos de la oposición, dijo a la AFP el analista Félix Seijas, de la firma Delphos.



Maduro "está cediendo en una de las demandas de siempre de la oposición en negociaciones" anteriores, como las auspiciadas por Noruega. "Ahora, quizás, veremos la habilitación de algunos líderes políticos", remarca Seijas.



Con este paso, el mandatario busca "promover la participación de factores opositores de peso", considera.



Para Rafael Álvarez Loscher, director de la firma de consultoría IURISCORP, Maduro, bajo cuya gestión el país con las mayores reservas de crudo del mundo cayó en la peor crisis de su historia reciente, busca "oxigenarse" y "tender puentes" con actores fundamentales como la Unión Europea.

Ello, asegura, para ganar tiempo, lograr el control de la Asamblea Nacional este año y contar con la "legitimidad" suficiente para hacer frente a las sanciones cada vez más duras de Estados Unidos.



"Maduro necesita tomar decisiones con respecto a la deuda externa, necesita capital, necesita préstamos, reestructuraciones de deuda, Venezuela necesita dinero", subraya Álvarez Loscher.



Pero no "puede hacerlo en un entorno de sanciones y con la comunidad internacional reclamándole legitimidad", de allí que con este "indulto" busca tener "una cara de legitimidad".