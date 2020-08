Demandan ante tribunal federal el memorándum de Trump contra los "soñadores"  

Nueva York, Estados Unidos.

Un grupo de inmigrantes junto a la ONG Make The Road demandaron este viernes ante un tribunal federal de Nueva York el memorándum presentado el pasado julio por la Administración del presidente Donald Trump que limita el programa de Acción Diferida para los (inmigrantes) Llegados en la Infancia (DACA) y que rechaza nuevas solicitudes para adherirse a él.



"El memorándum altera el programa (DACA) de manera drástica e ilegal y fue emitido sin autoridad por el supuesto secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf", aseguró Make The Road en un comunicado.



El texto auspiciado por Wolf contempla además del rechazo de nuevas solicitudes al programa DACA la reducción de la extensión a los beneficiaros actuales de dos a un año.

Además lea: Trump se presenta como el salvador del sueño americano frente al "caos"



El Tribunal Supremo calificó el pasado 18 de junio de "caprichoso y arbitrario" el intento de la Casa Blanca de poner fin a esta iniciativa en septiembre de 2017, por lo que se esperaba que la Administración la reinstalara en su totalidad.



Sin embargo, Wolf emitió el 28 de julio dicho memorándum, cuya finalidad es socavar la iniciativa que favorece a los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo menores y a los que se conoce como "dreamers" (soñadores).



De acuerdo con un estudio del Center for American Progress, más de 300.000 jóvenes son elegibles para solicitar DACA por primera vez, incluidos 55.000 que cumplieron la edad requerida tras la cancelación en 2017.





"Por segunda vez, la administración Trum me ha robado la oportunidad de solicitar el programa DACA", aseguró una de las demandantes y miembro de Make The Road, Johana Larios, que agregó en un comunicado que la suspensión del programa decretada en 2017 le impidió completar los trámites para intentar beneficiarse de él y que, ahora, a pesar de la decisión del Tribunal Supremo, el nuevo memorándum le impide, de nuevo, acceder a DACA.



"Tenía la esperanza de que tras la decisión del Tribunal Supremo, en junio, podría finalmente tener acceso a DACA y conseguir un trabajo estable, sostener a mi familia y lograr un respiro sabiendo que no estaría expuesta al peligro de ser separada de mis hijos", dijo Larios.



Para el codirector ejecutivo de la ONG, Javier Valdés, "los jóvenes inmigrantes lograron un victoria monumental en el Tribunal Supremo, pero la Administración Trump insiste en intentar desmantelar y acabar de manera ilegal con DACA".