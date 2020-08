El papa Francisco llama a que no se utilicen las religiones "para crear odio"

Ciudad del Vaticano.

El papa Francisco apeló hoy a que no se instrumentalicen las religiones para crear odio, pues "Dios no necesita ser defendido por nadie".



"Pido a todos que cesen de instrumentalizar las religiones para incitar al odio, a la violencia, al extremismo y al fanatismo ciego", escribió Francisco en su cuenta oficial de Twitter.



Señaló que "Dios no necesita ser defendido por nadie y no quiere que su nombre sea utilizado para aterrorizar a la gente".

El papa hace este llamamiento cuando se celebra hoy, por segundo año, el Día Internacional para la conmemoración de las víctimas de la violencia basada en la religión o las creencias.



La jornada fue establecida en 2019 por la Asamblea General de Naciones Unidas.





En febrero de ese año, Francisco y el gran imán de Al Azhar, Al Tayeb, líder del islam suní, firmaron en Abu Dabhi el "Documento de fraternidad humana" al termino de la visita del papa a Emiratos Árabes Unidos, la primera de un jefe de la iglesia católica a la Península Arábiga



En él, los dos líderes religiosos rechazaron la violencia "en nombre de Dios" y la utilización de las religiones para crear odio.